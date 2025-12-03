Более 1200 сайтов по продаже наркотиков заблокировали в Казахстане с начала года

— С начала года полицейскими были выявлены лаборатории по производству синтетических наркотиков. Также с начала года прекращена деятельность трех организованных преступных групп. Все лица были задержаны и помещены в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны, — отметила Алия Кибаткызы на пресс-конференции службы коммуникаций города.

По ее словам, особую тревогу вызывает активная попытка вовлечения молодежи в употребление синтетики.

— С начала года нашими сотрудниками по статье 299-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан возбуждено 13 уголовных дел. Заблокировано более 1200 сайтов. Чаще всего злоумышленники обманывают молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, убеждая, что однократное употребление наркотика не вызывает никакой зависимости, — сказала спикер.

Однако она добавила, что современные синтетические вещества могут сформировать физическую и психологическую зависимость уже после первого употребления.

Ранее сообщалось, что за последнюю декаду из незаконного оборота полицией изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков. Таким образом, в незаконный оборот не допущено свыше 165 тысяч разовых доз наркотиков.