55 кг «синтетики» изъято из незаконного оборота в Казахстане — МВД

Выявлены и перекрыты целые каналы распространения — от уличных закладчиков и фасовщиков до крупных производителей «синтетики».

В Шымкенте возле одной из мечетей задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.

В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.

В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP подготовленных к оптовой реализации, а также почти 1 тонна прекурсоров предназначенных для наркопроизводства. Все фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В целом за декаду из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков. Таким образом, в незаконный оборот не допущено свыше 165 тысяч разовых доз наркотиков.

