«Не думайте, что сможете остановиться»: подростков Астаны предупредили о рисках наркозависимости

Мероприятие прошло в детской библиотеке № 4 в рамках городского проекта «Астана — город без наркотиков». Его цель — формирование устойчивого иммунитета к зависимостям среди школьников, подростков и студентов, а также повышение эффективности профилактической работы в столице.

На встрече инспекторы ювенальной полиции подробно разъяснили последствия употребления наркотических веществ и назвали случаи, когда несовершеннолетние могут столкнуться с уголовной ответственностью за их хранение или распространение.

Старший инспектор ювенальной полиции УП района Алматы города Астаны Акдидар Шаримбекова подчеркнула, что электронные сигареты и вейпы также содержат синтетические компоненты и представляют вред для здоровья. По ее словам, подростки часто недооценивают последствия и не понимают, что любая попытка «попробовать» может привести к трагедии.

— Возможно ли вылечиться от наркотической зависимости? Если брать 100%, то из них, если вылечится хотя бы 10%, — это уже большая победа. Большинство полностью не выздоравливает. К зависимостям, которые очень тяжело поддаются лечению, относятся и наркотическая зависимость, и лудомания. Страдающим этим людям очень сложно вернуться в общество. За свой 20-летний стаж работы в рядах правоохранительных органов я поняла: человек, который однажды решил попробовать наркотик и думает, что потом сможет бросить, очень часто ошибается. Многие не могут. Поэтому никогда не обманывайте себя так. Никогда не думайте, что можно «попробовать один раз» и остановиться, — рассказала детям старший инспектор.

Как пояснила Акдидар Шаримбекова, наказание за распространение наркотиков следует по статье 297 Уголовного Кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подросткам напомнили, что с 16 лет подростки несут уголовную ответственность в полном объеме, а за тяжкие и особо тяжкие преступления — даже с 14 лет.

— Закладчики, в зависимости от объема наркотических веществ и причиненного ущерба, а также от того, является ли нарушение повторным, могут получить наказание по статье 297 УК РК даже с 14 лет. Административного штрафа за перевозки наркотиков не существует, — отметила она.

Инспекторы также назвали основные факторы риска и способы защиты подростков от вовлечения в зависимость: соблюдать здоровый образ жизни, внимательно относиться к окружению и отказываться от общения с незнакомыми людьми. Родителям рекомендовали проявлять бдительность и отслеживать изменения в поведении детей.

Как рассказала заведующая детской библиотекой № 4 Галина Збоева, подобные встречи они проводят регулярно