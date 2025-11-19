«Не думайте, что сможете остановиться»: подростков Астаны предупредили о рисках наркозависимости
В Астане сотрудники полиции встретились с подростками и провели откровенную беседу на тему «Наркомания — болезнь века!». Ученики восьмого класса школы №48 собрались в читальном зале и смогли не только послушать выступления инспекторов ювенальной полиции, но и задать вопросы о том, что их действительно волнует, передает Kazinform.
Мероприятие прошло в детской библиотеке № 4 в рамках городского проекта «Астана — город без наркотиков». Его цель — формирование устойчивого иммунитета к зависимостям среди школьников, подростков и студентов, а также повышение эффективности профилактической работы в столице.
На встрече инспекторы ювенальной полиции подробно разъяснили последствия употребления наркотических веществ и назвали случаи, когда несовершеннолетние могут столкнуться с уголовной ответственностью за их хранение или распространение.
Старший инспектор ювенальной полиции УП района Алматы города Астаны Акдидар Шаримбекова подчеркнула, что электронные сигареты и вейпы также содержат синтетические компоненты и представляют вред для здоровья. По ее словам, подростки часто недооценивают последствия и не понимают, что любая попытка «попробовать» может привести к трагедии.
— Возможно ли вылечиться от наркотической зависимости? Если брать 100%, то из них, если вылечится хотя бы 10%, — это уже большая победа. Большинство полностью не выздоравливает. К зависимостям, которые очень тяжело поддаются лечению, относятся и наркотическая зависимость, и лудомания. Страдающим этим людям очень сложно вернуться в общество. За свой 20-летний стаж работы в рядах правоохранительных органов я поняла: человек, который однажды решил попробовать наркотик и думает, что потом сможет бросить, очень часто ошибается. Многие не могут. Поэтому никогда не обманывайте себя так. Никогда не думайте, что можно «попробовать один раз» и остановиться, — рассказала детям старший инспектор.
Как пояснила Акдидар Шаримбекова, наказание за распространение наркотиков следует по статье 297 Уголовного Кодекса «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».
Подросткам напомнили, что с 16 лет подростки несут уголовную ответственность в полном объеме, а за тяжкие и особо тяжкие преступления — даже с 14 лет.
— Закладчики, в зависимости от объема наркотических веществ и причиненного ущерба, а также от того, является ли нарушение повторным, могут получить наказание по статье 297 УК РК даже с 14 лет. Административного штрафа за перевозки наркотиков не существует, — отметила она.
Инспекторы также назвали основные факторы риска и способы защиты подростков от вовлечения в зависимость: соблюдать здоровый образ жизни, внимательно относиться к окружению и отказываться от общения с незнакомыми людьми. Родителям рекомендовали проявлять бдительность и отслеживать изменения в поведении детей.
Как рассказала заведующая детской библиотекой № 4 Галина Збоева, подобные встречи они проводят регулярно
— Мы работаем с частными школами, с государственными школами на предмет профилактики наркотиков и вообще всех вредных привычек. И проводим такие встречи именно в формате откровенного разговора. Инспекторы сначала объясняют все в форме лекции, а потом начинается беседа, потому что у детей могут быть вопросы. Если случилась беда, к кому обращаться? Куда идти? Это важно проговорить. Мы проводим информационные часы, делаем книжные выставки, около которых тоже ведем беседы. Привлекаем детей к литературе — показываем, к чему приводят алкоголизм, наркомания, и что дает здоровый образ жизни. Сравниваем: человек, который употребляет наркотики, и человек, который занимается спортом — это два разных пути. И наша задача — показать это детям. Наркомания, к сожалению, существует, и поэтому такие мероприятия очень важны. Мы проводим их регулярно и будем продолжать, — сказала она.