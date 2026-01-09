РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Полиция Алматы задержала наркозакладчика с мефедроном

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы задержали участника незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция Алматы задержала наркозакладчика с мефедроном
    Фото: ДП Алматы

    В ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний местный житель. При личном обыске у него изъято 25 свертков с запрещенным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком — мефедроном.

    Установлено, что задержанный выполнял функции так называемого наркозакладчика. По его признанию, к противоправной деятельности он был привлечен через интернет, а оплату за выполненную работу получал посредством онлайн-переводов.

    В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен под стражу.

    Полицейские продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление организаторов, работодателей и иных лиц, причастных к преступлению.

    — Работа по выявлению и пресечению деятельности наркосбытчиков, в том числе лиц, вовлеченных в распространение наркотиков через интернет, ведется на системной основе. Мы последовательно выходим не только на исполнителей, но и на организаторов преступных схем. Каждый такой факт находится на особом контроле, — сказал начальник управления Мурат Жумабаев.

    Ранее в Алматы у гражданина Индии при досмотре обнаружены свертки с запрещенным веществом.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Видео Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают