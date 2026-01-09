Полиция Алматы задержала наркозакладчика с мефедроном

В ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний местный житель. При личном обыске у него изъято 25 свертков с запрещенным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком — мефедроном.

Установлено, что задержанный выполнял функции так называемого наркозакладчика. По его признанию, к противоправной деятельности он был привлечен через интернет, а оплату за выполненную работу получал посредством онлайн-переводов.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен под стражу.

Полицейские продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление организаторов, работодателей и иных лиц, причастных к преступлению.

— Работа по выявлению и пресечению деятельности наркосбытчиков, в том числе лиц, вовлеченных в распространение наркотиков через интернет, ведется на системной основе. Мы последовательно выходим не только на исполнителей, но и на организаторов преступных схем. Каждый такой факт находится на особом контроле, — сказал начальник управления Мурат Жумабаев.

Ранее в Алматы у гражданина Индии при досмотре обнаружены свертки с запрещенным веществом.



