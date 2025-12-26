Интернет-наркомагазин ликвидировали в Актобе
Специальными прокурорами Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении организованной преступной группы, реализовавшей через интернет-магазин (Qymyz shop) психотропные вещества по всей стране, передает агентство Kazinform.
Данный факт выявлен во взаимодействии с сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, общий оборот магазина составил более 50 млн тенге.
Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводились по банковским картам дропперов.
По всем указанным фактам проведены досудебные расследования по ст. ст. 262, 297 299-1 УК (Создание и руководство организованной группой, незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств).
По результатам оперативно-следственных мероприятий, установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и г. Астана.
Изъято более 10 кг психотропных веществ.
В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован.
В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.
