Интернет-наркомагазин ликвидировали в Актобе

Данный факт выявлен во взаимодействии с сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, общий оборот магазина составил более 50 млн тенге.

Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводились по банковским картам дропперов.

По всем указанным фактам проведены досудебные расследования по ст. ст. 262, 297 299-1 УК (Создание и руководство организованной группой, незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств).

По результатам оперативно-следственных мероприятий, установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и г. Астана.

Изъято более 10 кг психотропных веществ.

В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован.

В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

