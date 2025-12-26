РУ
    12:15, 26 Декабрь 2025

    Интернет-наркомагазин ликвидировали в Актобе

    Специальными прокурорами Актюбинской области окончено производством уголовное дело в отношении организованной преступной группы, реализовавшей через интернет-магазин (Qymyz shop) психотропные вещества по всей стране, передает агентство Kazinform.

    Фото: Polisia.kz

    Данный факт выявлен во взаимодействии с сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, общий оборот магазина составил более 50 млн тенге.

    Преступная схема канала интернет-наркомагазина организована в приложении Telegram в форме бесконтактной связи, движение денег проводились по банковским картам дропперов.

    По всем указанным фактам проведены досудебные расследования по ст. ст. 262, 297 299-1 УК (Создание и руководство организованной группой, незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств).

    По результатам оперативно-следственных мероприятий, установлены и задержаны 6 лиц на территории Карагандинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях и г. Астана.

    Изъято более 10 кг психотропных веществ.

    В результате наступательных процессуальных действий следственных органов интернет-магазин полностью ликвидирован.

    В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

    Ранее крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Алматы.

    Динара Жусупбекова
