Наркотики в особо крупном размере изъяли в Алматы

При координации сотрудников МВД РК полицейскими в Алматы пресечена деятельность межрегиональной группы, занимавшейся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере.

В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных на территории Алматы и Астаны, задержаны несколько фигурантов. Полицейскими изъяты наркотические и денежные средства, а также выявлены тайники, использовавшиеся для хранения запрещенных веществ. Согласно заключению судебной экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства гашиш составил более 16 кг, что относится к особо крупному размеру.

— Речь идет о межрегиональном канале поставки наркотических средств. Подобные преступления представляют серьезную угрозу общественной безопасности, поэтому приоритетом для полиции остается выявление и пресечение всей цепочки: от перевозки до сбыта. Мы последовательно усиливаем контроль и будем продолжать эту работу, — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Алматы пресекли деятельность разветленной преступной схемы, обеспечивавшей хранение, фасовку и распространение психотропных веществ через интернет-ресурсы.