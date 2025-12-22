РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:47, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Наркотики в особо крупном размере изъяли в Алматы

    Крупная партия наркотиков изъята полицейскими в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: polisia.kz

    При координации сотрудников МВД РК полицейскими в Алматы пресечена деятельность межрегиональной группы, занимавшейся перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств каннабисной группы в особо крупном размере.

    В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных на территории Алматы и Астаны, задержаны несколько фигурантов. Полицейскими изъяты наркотические и денежные средства, а также выявлены тайники, использовавшиеся для хранения запрещенных веществ. Согласно заключению судебной экспертизы, общий вес изъятого наркотического средства гашиш составил более 16 кг, что относится к особо крупному размеру.

    — Речь идет о межрегиональном канале поставки наркотических средств. Подобные преступления представляют серьезную угрозу общественной безопасности, поэтому приоритетом для полиции остается выявление и пресечение всей цепочки: от перевозки до сбыта. Мы последовательно усиливаем контроль и будем продолжать эту работу, — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

    Ранее в Алматы пресекли деятельность разветленной преступной схемы, обеспечивавшей хранение, фасовку и распространение психотропных веществ через интернет-ресурсы.

    Теги:
    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Динара Жусупбекова
    Автор
