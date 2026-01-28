Светскость образования требует четкого конституционного закрепления — социолог

Эксперт напомнила, что в статье 1 Конституции уже закреплено положение о том, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством. Это означает отделение религии от государства, самостоятельность религиозных организаций и регулирование их деятельности отдельным законодательством, а также гарантию свободы совести, которая также закреплена в Конституции.

При этом предлагаемая поправка, отметила Садвокасова, уточняет и отдельно закрепляет светский характер важных институтов — образования и культуры.

— Образование является системообразующим социальным институтом и направлено на воспитание гражданина и формирование его гражданской идентичности. Система образования — это мощный институт который осуществляет социализацию детей разных возрастов. Поэтому, закрепляя эту норму, государство еще раз обращает внимание на важность светскости и того, что в системе образования недопустимы какие-то предпочтения относительно тех или иных религиозных организаций, а также вмешательства в процесс обучения или воспитания и использование элементов религиозности, — пояснила член Комиссии.

Говоря о необходимости такой нормы, она отметила, что в казахстанском обществе уже сформировался запрос на более четкое разграничение светского характера образования и свободы вероисповедания.

— Это отвечает на вопросы общества, где у нас в последнее время часто встает вопрос относительно того, как можно одеваться, какие уроки следует посещать, а какие не посещать, поскольку есть определенные взгляды со стороны людей, исповедующих ту или иную религию. И в этом смысле государство и Конституция четко объясняют, что образование носит светский характер, поэтому она должна реализовываться в полном соответствии принятого государственного образовательного стандарта, — подчеркнула Садвокасова.

По ее словам, вынесение светского характера образования и культуры на уровень Конституции позволяет разграничить требования законодательства, не смешивая свободу вероисповедания с образовательным процессом.

— Мы понимаем, что существуют определенные требования законодательного характера, но при этом в социальной жизни есть разные формы проявления. Когда мы эту ситуацию разграничиваем, мы изначально фиксируем, что система образования носит светский характер. Тем самым и ученики, и родители, и сами образовательные учреждения понимают, что в образовательном процессе не будут использоваться религиозные предпочтения тех или иных категорий населения и не будет допускаться их влияние на обучение и воспитание, — подчеркнула Садвокасова.

Ранее на заседании Комиссии по конституционной реформе генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», известный журналист Дихан Камзабекулы поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания.

Эту инициативу также поддержала руководитель молодежного совета «Келешек» Гульзира Атабаева на третьем заседании Конституционной комиссии. По ее словам, прямое закрепление принципа отделения религии от государства — это гарантия того, что государство остается нейтральным и равным ко всем, независимо от взглядов и убеждений.

Напомним, комиссия по Конституционной реформе переходит к подготовке проекта поправок.