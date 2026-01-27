РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:24, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Закрепление светского характера образования важно для молодежи Казахстана — Гульзира Атабаева

    Поправки в Конституцию, закрепляющие светский характер образования, отделяющие религию от государства и усиливающие защиту интеллектуальной собственности, будут помогать развитию Казахстана в эпоху ИИ. Такое мнение высказала руководитель молодежного совета «Келешек» Гульзира Атабаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Спикер отметила, что предложение о четком закреплении светского характера образования в Конституции имеет принципиальное своевременное значение.

    — Для молодежи это вопрос не абстрактный, а практический. Школа — это пространство равных возможностей и уважения к традициям. Прямая норма в Конституции станет ясным ориентиром для системы воспитания и образования, — сказала Гульзира Атабаева.

    По ее мнению, важным является и предложение о прямом закреплении принципа отделения религии от государства.

    — Для молодых людей это гарантия того, что государство остается нейтральным и равным ко всем — независимо от взглядов и убеждений. Четкость конституционной нормы в столь чувствительной сфере укрепляет общественное согласие и доверие к институтам власти, — подчеркнула Гульзира Атабаева.

    Спикер также добавила, что молодежный совет «Келешек» полностью одобряет инициативу по усилению гарантий творческой свободы, свободы слова и защиты интеллектуальной собственности.

    Ранее на заседании Конституционной комиссии генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», известный журналист Дихан Камзабекулы поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания. 

    Теги:
    Конституция Религия Образование Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы Молодежь
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
