Закрепление светского характера образования важно для молодежи Казахстана — Гульзира Атабаева

Спикер отметила, что предложение о четком закреплении светского характера образования в Конституции имеет принципиальное своевременное значение.

— Для молодежи это вопрос не абстрактный, а практический. Школа — это пространство равных возможностей и уважения к традициям. Прямая норма в Конституции станет ясным ориентиром для системы воспитания и образования, — сказала Гульзира Атабаева.

По ее мнению, важным является и предложение о прямом закреплении принципа отделения религии от государства.

— Для молодых людей это гарантия того, что государство остается нейтральным и равным ко всем — независимо от взглядов и убеждений. Четкость конституционной нормы в столь чувствительной сфере укрепляет общественное согласие и доверие к институтам власти, — подчеркнула Гульзира Атабаева.

Спикер также добавила, что молодежный совет «Келешек» полностью одобряет инициативу по усилению гарантий творческой свободы, свободы слова и защиты интеллектуальной собственности.

Ранее на заседании Конституционной комиссии генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», известный журналист Дихан Камзабекулы поднял вопрос укрепления принципов светскости в системе образования и воспитания.