Судебные разбирательства вокруг подрядчика Сайрана в Алматы продолжаются

Основанием для иска стало ненадлежащее исполнение договорных обязательств: работы выполнялись несвоевременно и с нарушением качества. В управлении развития общественных пространств сообщили, что специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал АО «Павлодарский речной порт» недобросовестным участником государственных закупок. Вместе с тем судебное решение пока не вступило в законную силу.

— В настоящее время судебное дело в отношении АО «Павлодарский речной порт» еще не прошло все судебные инстанции. Заседания продолжаются, поэтому решение не вступило в силу, — говорится в ответе ведомства.

По данным управления, на озере Сайран продолжаются пусконаладочные работы: подключение системы видеонаблюдения, модернизация автоматического полива и другие технические мероприятия.

Также в ведомстве отметили, что в зимний период подача воды в озеро будет временно прекращена, однако точные сроки остановки пока не определены.

Ранее заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев высказался о благоустройстве озера Сайран.

Напомним, изначально завершение реконструкции планировалось до конца мая этого года.

Несмотря на отсутствие официального открытия, горожане уже активно посещают обновленную территорию Сайрана. Озеро стало излюбленным местом отдыха, но вместе с этим возникла и проблема — посетители оставляли мусор.

Вопрос санитарного состояния озера поднимался на совещаниях. Аким Алматы Дархан Сатыбалды вынес подрядчику последнее предупреждение и потребовал устранить все нарушения.

Фотокорреспондент Kazinform побывал на Сайране, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит обновленная территория и какие работы там еще проводятся.