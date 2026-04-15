Строительство развязки на аль-Фараби в Алматы отложили

Проект был представлен в прошлом году. Тогда в акимате отмечали, что его реализация не потребует полного переустройства инженерных сетей, выкупа частных земельных участков и не приведет к перекрытию движения по проспекту аль-Фараби в период проведения работ. Предполагалось, что в начале 2026 года проект пройдет государственную экспертизу.

Для уточнения сроков реализации редакция обратилась в управление развития дорожной инфраструктуры. В ведомстве сообщили, что проект временно отложен.

— В настоящее время НИИ «Алматыгенплан» проводит корректировку генерального плана города. До утверждения новой редакции генплана невозможно принимать решения по строительству магистральных улиц и проспектов, в том числе транспортной развязки на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Ушкемпирова, — пояснили в управлении.

В ведомстве добавили, что в ходе разработки и утверждения генерального плана учитываются вопросы комплексного развития улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры, а также предложения жителей города.

Ранее сообщалось, что новая кольцевая развязка появится на проспекте аль-Фараби в Алматы. Специалисты рассмотрели несколько вариантов организации движения на этом перегруженном участке и остановились на наиболее рациональном решении.

Отметим, что 17 октября 2025 года по итогам конкурсных процедур акимат Алматы заключил договор с ТОО «НИИ «Алматыгенплан» на корректировку генерального плана города до 2040 года. В период с 24 по 26 декабря 2025 года по предлагаемым изменениям прошли общественные обсуждения.

