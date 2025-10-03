Новая кольцевая развязка появится на проспекте Аль-Фараби в Алматы

Как уточнили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, специалисты рассмотрели несколько вариантов организации движения на этом перегруженном участке и остановились на наиболее рациональном решении.

— Учитывая стесненные условия принято решение о реализации одноуровневой развязки с кольцевым пересечением на пересечении улиц Ушкемпирова и Каппарова. Данный вариант требует минимального переустройства инженерных сетей и не предусматривает выкупа частных земельных участков, а также не требует перекрытия движения по проспекту Аль-Фараби в период строительства, — отметили в управлении.

Более точные технико-экономические показатели, включая стоимость и сроки строительно-монтажных работ будут определены после разработки и утверждения проектных решений. Завершение проектных работ и получение заключения государственной экспертизы запланированы на январь 2026 года.

Ранее в акимате Алматы рассказали о судьбе проекта пешеходного моста по проспекту Аль-Фараби, который должен соединить главный Ботанический сад и комплекс лыжных трамплинов «Сункар».