    15:47, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Новая кольцевая развязка появится на проспекте Аль-Фараби в Алматы

    В Алматы в районе проспекта Аль-Фараби и улицы Ушкемпирова (бывшая Ремизовка) планируется строительство новой транспортной развязки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    Как уточнили в управлении развития дорожной инфраструктуры города, специалисты рассмотрели несколько вариантов организации движения на этом перегруженном участке и остановились на наиболее рациональном решении.

    — Учитывая стесненные условия принято решение о реализации одноуровневой развязки с кольцевым пересечением на пересечении улиц Ушкемпирова и Каппарова. Данный вариант требует минимального переустройства инженерных сетей и не предусматривает выкупа частных земельных участков, а также не требует перекрытия движения по проспекту Аль-Фараби в период строительства, — отметили в управлении.

    Более точные технико-экономические показатели, включая стоимость и сроки строительно-монтажных работ будут определены после разработки и утверждения проектных решений. Завершение проектных работ и получение заключения государственной экспертизы запланированы на январь 2026 года.

    Ранее в акимате Алматы рассказали о судьбе проекта пешеходного моста по проспекту Аль-Фараби, который должен соединить главный Ботанический сад и комплекс лыжных трамплинов «Сункар». 

    Дороги Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
