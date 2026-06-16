Строительство LRT в Алматы: кто реализует проект и сколько средств выделено

Проект LRT в мегаполисе постепенно переходит в стадию практической реализации. В феврале этого года было завершено технико-экономическое обоснование проекта, которое сейчас проходит государственную экспертизу.

Уже в апреле в городе начались подготовительные работы: на улице Толе би приступили к демонтажу старых трамвайных рельсов. Демонтированные материалы планируется передать ТОО «Алматыэлектротранс».

Тем временем определились и участники строительства новой транспортной системы. В рамках рабочего визита акима Алматы в Пекин между китайской компанией CRRC и казахстанским ТОО «Integra Construction KZ» был подписан меморандум о реализации проекта LRT и поставке подвижного состава. Заказчиком выступает управление городской мобильности.

Кто будет строить LRT

Казахстанское предприятие ТОО «Integra Construction KZ» примет участие в реализации одного из крупнейших транспортных проектов мегаполиса. Согласно информации, размещенной на официальном сайте, компания была основана в 1998 году. Она специализируется на строительстве железных дорог, реконструкции и ремонте автомобильных трасс, жилищном строительстве, а также реализации крупных инфраструктурных проектов.

По данным органов государственных доходов, в 2025 году компания перечислила в бюджет 22,7 млрд тенге налогов. С начала 2026 года сумма налоговых отчислений уже достигла 16,4 млрд тенге. Среди крупнейших проектов, реализуемых компанией сегодня, — строительство железнодорожной линии «Мойынты — Кызылжар». Кроме того, в октябре 2025 года «Integra Construction KZ» взяла на себя обязательства по проведению ремонтных работ в детском доме «Баганашыл».

Сколько средств выделено

На прошлой неделе на очередной сессии маслихата были уточнены объемы финансирования проектов по развитию городской транспортной системы. В числе ключевых направлений — строительство линии LRT.

— Одним из основных проектов в сфере общественного транспорта является строительство линии LRT. На его реализацию предусмотрено 61,4 млрд тенге. Первый этап проекта протяженностью 18,3 километра планируется завершить в декабре 2027 года, — сообщил руководитель управления экономики и финансов Алматы Бауыржан Кудайбергенов.

Напомним, депо LRT планируется разместить в районе улиц Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. Оттуда линия пройдет по улице Момышулы до улицы Толе би, затем продолжится по Толе би до проспекта Абылай хана и далее выйдет к железнодорожному вокзалу Алматы-2.

В настоящее время для реализации проекта ведется изъятие 270 земельных участков в Жетысуском, Алмалинском, Ауэзовском и Алатауском районах города для государственных нужд.

Напомним, депо LRT в Алматы разместится в Алатауском районе между улицами Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. От депо линия легкорельсового транспорта пройдет по улице Момышулы в южном направлении до улицы Толе би, затем по Толе би на восток до проспекта Абылай хана. Далее маршрут повернет на север и продолжится по проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала Алматы-2.

В настоящее время для строительства LRT ведутся работы по изъятию для государственных нужд 270 земельных участков, расположенных на территории Жетысуского, Алмалинского, Ауэзовского и Алатауского районов города.

Ранее в акимате Алматы рассказали, на какой стадии находятся ключевые транспортные проекты города — строительство линии LRT, новых станций метро, а также пробивка магистральных улиц.