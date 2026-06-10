LRT, SkyTrain, метро и новые дороги: как продвигаются транспортные проекты Алматы

В акимате Алматы рассказали, на какой стадии находятся ключевые транспортные проекты города — строительство линии LRT, новых станций метро, а также пробивка магистральных улиц, передает агентство Kazinform.

Депутат маслихата Зауреш Умирбаева на очередном заседании отметила, что от горожан продолжают поступать жалобы на работу общественного транспорта: несоблюдение интервалов движения, переполненность автобусов в часы пик и санитарное состояние.

Отдельно она обратила внимание на качество асфальтобетонного покрытия дорог, указав на появление колейности и трещин. Также депутат поинтересовалась планами акимата по решению транспортных проблем, сроками запуска LRT и мерами по усилению контроля за перевозчиками.

Руководитель управления развития дорожной инфраструктуры Олжас Шабданов сообщил, что в 2024 году утвержден мастер-план транспортного каркаса города, направленный на повышение городской мобильности.

LRT

По его словам, в текущем году начаты подготовительные работы по строительству линии LRT. На улице Толе би ведется демонтаж рельсов. Линия протяженностью 18,3 км пройдет от индустриальной зоны и депо по улице Момышулы через Толе би, проспект Абылай хана до вокзала Алматы-2.

— В конце месяца планируем приступить уже к строительно-монтажным работам, — сказал он.

Метро

Также продолжается развитие метрополитена. До конца июня планируется завершить работы на станции «Калкаман», после чего начнутся пусконаладочные работы, и ввод объекта в эксплуатацию ожидается в декабре 2026 года. Параллельно ведутся работы по строительству участка метро от «Калкаман» до рынка «Барлык» (три станции, 5,3 км). Сейчас осуществляется вынос инженерных сетей.

Разработано технико-экономическое обоснование и направлен на госэкспертизу проект линии метро от станции «Жибек жолы» до аэропорта (восемь станций) протяженностью 14 км. Заключение ожидается в июле. Также ведется подготовка ТЭО линии от станции «Сайран» до города Алатау (21 км, 12 станций).

Кроме того, продолжается сбор исходных данных для разработки проектно-сметной документации по проекту SkyTrain.

Пробивка улиц

Отдельно ведется развитие улично-дорожной сети. В реализации находятся шесть проектов по пробивке радиальных дорог к БАКАД. На прошлой неделе было открыто движение по улице Саина. Это, по словам, спикера, позволило разгрузить улицы Момышулы и Рыскулова.

До конца года планируется запустить движение по улице Рыскулова на участке от Онгарсынова до границы города (2,3 км). В целом завершение работ по радиальным дорогам намечено на конец 2027 года. Общая протяженность составляет около 50 км (18,1 км — городские участки и 31 км — областные).

Также продолжается пробивка внутренних магистральных улиц — Толе би, Алдар-Косе, Жубанова, Муканова и Хмельницкого.

— По улице Толе би в этом году планируем обеспечить проезд (4,5 км). Также планируется обеспечить проезд по улице Жубанова — от проспекта Алатау до границы города, — сказал он.

Качество общественного транспорта

Отдельно Шабданов рассказал о мерах по улучшению качества работы общественного транспорта. С марта запущен пилотный проект контрольной линейной службы. На сегодня выявлено более 1200 нарушений. Планируется увеличение штата службы с 200 до 325 сотрудников для усиления контроля за интервалами движения, качеством обслуживания и безопасностью перевозок.

Что касается состояния дорог, по словам главы управления, при среднем ремонте в этом году предусмотрена замена не только верхних, но и нижних слоев покрытия, что должно повысить долговечность дорожной инфраструктуры.

Ранее были озвучены точные сроки начала строительства LRT в Алматы и новые детали проекта.

Недавно также в сети появилось видео новой станции метро «Калкаман» в Алматы.