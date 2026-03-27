Земельные участки в четырех районах изымут для строительства LRT в Алматы

Согласно постановлению акимата города от 26 марта 2026 года № 1/1-371, для строительства первой очереди первой линии LRT изымут 270 земельных участков. Речь идет об участке от вокзала «Алматы-2» до улицы Монке би в Жетысуском, Алмалинском, Ауэзовском и Алатауском районах.

Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.

Собственников уведомит «Городской земельный центр», а управление земельных отношений Алматы выплатит компенсации владельцам участков в установленном законом порядке. После изъятия земли перейдут на баланс управления развития дорожной инфраструктуры города.

Напомним, ранее для проекта LRT в Алматы было разработано технико-экономическое обоснование. Согласно документу, депо LRT разместят к востоку от участка ТЭЦ-2 — в районе улиц Фаризы Онгарсыновой, Монке би и Бауыржана Момышулы. Маршрут ЛРТ пройдет по улице Бауыржана Момышулы, затем по улице Толе би и проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала «Алматы-2».

Конечная станция будет расположена на территории транспортно-пересадочного узла «Райымбек батыр». Трасса ЛРТ пройдет по ранее существовавшим трамвайным путям и пересечет реки Большая Алматинка и Есентай по действующим мостам.

Строительство планируется начать в апреле 2027 года, завершение запланировно на апрель 2029 года.

Отметим, что идея строительства ЛРТ в Алматы обсуждается с 2018 года. Первоначальный проект предусматривал 37 станций на 22,7 км двойных путей. Предполагалось, что интервалы движения составят 4 минуты в часы пик, а среднесуточный пассажиропоток — от 76 до 112 тысяч человек. Средняя коммерческая скорость планировалась на уровне 22 км/ч, а срок реализации проекта — с 2019 по 2042 годы.

Впоследствии запуск строительства неоднократно откладывался. Позже строительство планировалось начать в 2020 году. Согласно ТЭО, инвестиционная стоимость оценивалась в 94,2 млрд тенге с НДС, однако реализация была приостановлена из-за финансовых вопросов.

Недавно стало известно, что депо для линии LRT будет построено в Алматы. Оно появится в индустриальной зоне Алатауского района. В будущем линия соединит железнодорожный вокзал «Алматы-2» с транспортно-пересадочными узлами «Барлык» и «Восточный».