Строили без документов: на миллионы оштрафовали застройщиков в Шымкенте

С начала года к ответственности за несоблюдение градостроительного законодательства, по данным управление контроля и качества городской среды, привлекли десятки застройщиков. Речь идет как о жилых комплексах, так и о коммерческих объектах, возводимых без полного пакета разрешительных документов.

Особое внимание уделено сфере долевого жилищного строительства. В Шымкенте выявлено 15 ЖК, допустивших нарушения требований профильного законодательства. С застройщиков уже взыскано более 7 миллионов тенге штрафов.

В числе объектов, привлеченных к административной ответственности, названы жилые комплексы Kerege Business, Sofia, Алпамыс, Grand Alatau, Parasat Residence.

Жителей Шымкента призвали быть внимательнее при покупке квартир в новостройках.

Проверки не ограничились административными мерами. Как сообщил заместитель руководителя управления Алдияр Мусабаев, часть нарушений рассматривается в судебном порядке.

— Параллельно с административными мерами работа ведется и в судебной плоскости. По итогам мониторинга и на основании обращений жителей в суд направлены иски по 25 строительным объектам. По 11 делам суды удовлетворили требования, по двум искам было отказано, еще 12 дел находятся на рассмотрении, — отметили в ведомстве.

По решениям суда уже удовлетворены иски о сносе объектов, принадлежащих ТОО «REAL PACK», ТОО «Кей-Парк», а также общественному объединению Южно-Казахстанское областное физкультурно-спортивное общество «Жастар». Работы по демонтажу этих строений полностью завершены.

Существенное число отклонений выявлено и на этапе начала строительно-монтажных работ. С начала года в управление поступило 1909 уведомлений о старте строительства. Из них 1309 были зарегистрированы, тогда как 600 уведомлений не приняли из-за несоответствия установленным требованиям.

В целом по фактам незаконного строительства по 125 объектам оформлено 369 протоколов об административных правонарушениях. Виновные привлечены к ответственности, сумма штрафов превысила 70 миллионов тенге.

Кроме того, в рамках мониторинга проверены 185 строительных объектов. Установлено, что 102 объекта вели работы без надлежащего разрешительного оформления. В отношении 41 объекта уже применены санкции, по 61 объекту проверки продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте за нарушения на строительных площадках подрядчики, а также представители технического и авторского надзора были оштрафованы на 12,5 млн тенге.