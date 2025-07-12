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    20:58, 11 Июль 2025 | GMT +5

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект

    В престижном районе Шымкента, между драмтеатром и технопарком «Қиял әлемі», сносят незаконно возведенное трехэтажное здание. Площадь земельного участка составляет почти 1 гектар, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект
    Фото: Kazinform

    Сегодня спецтехника работает возле шымкентского Арбата. Предприниматель успел не только заложить фундамент, но и возвести несколько этажей. Согласно проектной документации, на этом месте планировалось открыть торгово-развлекательный центр.

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект
    Фото: Kazinform

    Как сообщили в акимате, часть земельного участка площадью около 1 гектара изначально была выделена исключительно для строительства туалета. Впоследствии участок несколько раз переходил из рук в руки, после чего на нем началось незаконное капитальное строительство.

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект
    Фото: Kazinform

    — Управлением контроля и обеспечения качества городской среды была проведена проверка объекта, принадлежащего ТОО «REAL PACK». В результате установлено, что земельный участок общей площадью 0,9326 га, примыкающий к парку «Қиял әлемі», был предоставлен с нарушением требований Земельного кодекса Республики Казахстан, а на территории велись незаконные строительные работы, — прокомментировали в акимате.

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект
    Фото: Kazinform

    По итогам проверки компания была привлечена к административной ответственности и оштрафована.

    — Решение суда поступило в отдел судебных исполнителей в марте 2025 года, после чего было возбуждено исполнительное производство. Судебные исполнители неоднократно уведомляли компанию, однако со стороны ТОО «REAL PACK» никаких действий предпринято не было, — сообщил руководитель городского отдела исполнения исполнительных документов департамента юстиции Серик Нурлан.

    В центре Шымкента сносят незаконный капитальный трехэтажный объект
    Фото: Kazinform

    В свою очередь представители ТОО «REAL PACK» не согласны с решением суда и заявляют о намерении обжаловать его в Верховном суде. По их словам, у компании есть конституционное право на подачу жалобы, и до окончания установленного срока остаётся ещё два месяца.

    Тем не менее сегодня, в соответствии с решением суда, начались работы по сносу трехэтажного здания.

    Напомним, в Шымкенте продолжается снос объектов технопарка «Қиял әлемі» («Мир фантазий»). На его месте планируется построить новый сквер.

    Теги:
    Снос Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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