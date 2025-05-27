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    17:12, 27 Май 2025 | GMT +5

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек

    На территории парка «Қиял әлемі» («Мир фантазий») в Шымкенте работает тяжелая техника — по решению специализированного экономического суда начался демонтаж капитальных сооружений, возведенных с нарушениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек
    Фото: кадр из видео

    Иск департамента земельных ресурсов был удовлетворен, решение вступило в законную силу.

    Участок по адресу проспект Республика, 9, изначально предназначался для зеленых насаждений. Однако с 2011 года, после передачи в аренду площади в 4 га, на территории вместо обещанного детского центра появился коммерческий парк аттракционов.

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек
    Фото: кадр из видео

    По данным акимата, арендатор нарушил условия договора.

    — Судебные исполнители уведомили собственников о необходимости снести девять капитальных строений за собственный счет. После отказа выполнить предписание суд постановил произвести демонтаж принудительно, с последующим возвратом земли в госсобственность в ее первоначальном виде, — сообщили в пресс-службе городского акимата.

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек
    Фото: кадр из видео

    Во время сноса некоторые арендаторы и торговцы попытались воспрепятствовать демонтажу, заявляя, что потеряют рабочие места. Однако, несмотря на сопротивление, снос начался.

    Парк не впервые оказывается в центре общественного внимания. За последние годы здесь произошло несколько серьезных инцидентов, включая пожары и трагедии, унесшие жизни двух студентов и одного мужчины.

    На фоне этих событий вопрос о правомерности использования участка вновь стал актуален.

    В шымкентском парке «Мир фантазий» начался снос незаконных построек
    Фото: кадр из видео
    Теги:
    Закон и право Регионы Шымкент Суды
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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