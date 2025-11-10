РУ
    Нарушения на стройках: подрядчиков и надзор оштрафовали в Шымкенте

    Управление строительства взыскало 12,5 млн тенге за нарушения условий договоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    стройка, строительство, жилье, многоэтажка
    Фото: freepik.com

    Строительная сфера в Шымкенте вновь оказалась в центре внимания. В городе возводятся десятки объектов, но вместе с тем растет и число выявленных нарушений, которые фиксируются, и компании несут реальную финансовую ответственность.

    В управлении строительства сообщили, что штрафы на сумму 12,5 млн тенге наложены как на подрядчиков, так и на представителей технического и авторского надзора.

    Как распределились штрафы:

    • подрядные организации — 8,4 млн тенге
      (отставание от графика и низкое качество работ)
      ТОО «Югстройсервис-Н», ТОО «А.Р.Т-Құрылыс», ТОО «АША»
    • технический и авторский надзор — 340 тыс. тенге
      (ненадлежащее исполнение условий договоров)
      ТОО «ИНСТАТ», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «АлГарСтрой Проект», ТОО «Шаңырақ ордасы»
    • гарантийный период — 3,75 млн тенге
      (штраф по решению суда за нарушение гарантийных обязательств)
      ТОО «Грант мастер»

    — В этом году в Шымкенте запланировано строительство 110 объектов. При этом 65 из них будут введены в эксплуатацию до конца года, еще 45 — переходящие на следующий, — сообщил руководитель городского управления строительства Олжас Тажибаев.

    Ранее сообщалось, что в Шымкенте уже фиксировались проблемы с качеством строительства, новостройки возводились с нарушениями и дефектами. Тогда сумма штрафов превысила 176 млн тенге. Кроме того, было выявлено, что 68 домов требуют сейсмоусиления, 67 признаны аварийными, 98 — находятся в сложных эксплуатационных условиях.

    Министерство промышленности и строительства также уточнило, что теперь солидарную ответственность за качество возводимых зданий в Казахстане будет нести и ГАСК. Изменения внесены в Строительный кодекс.

