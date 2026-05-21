Стала известна дата первого суда по делу о ДТП на Аль-Фараби

Расследование уголовного дела по резонансному ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, завершено. Суд назначил дату первого заседания, передает агентство Kazinform.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Олег Чернов на своей странице в социальных сетях. По его информации, досудебное расследование окончено, а предварительное судебное заседание назначено на 28 мая в 15:00. Оно пройдет в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города.

Ранее в департаменте полиции Алматы сообщили о завершении досудебного расследования по данному уголовному делу.

Хронология трагедии

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 марта на проспекте Аль-Фараби в результате грубых нарушений правил дорожного движения. По данным следствия, водитель автомобиля Zeekr выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате аварии водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте.

Сам водитель Zeekr получил телесные повреждения и был госпитализирован, после чего находился под конвоем. Позднее, после стабилизации состояния, его этапировали в следственный изолятор.

Установлено, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

После трагедии заместитель начальника городского департамента полиции и ряд других должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в отношении водителя одного из руководителей ДП возбуждено уголовное дело по факту бездействия.

Ход расследования был взят на контроль Главой государства.

В Алматы также были усилены меры по обеспечению безопасности дорожного движения: увеличено количество рейдов, внедрено негласное патрулирование, а также организованы фильтрационные посты для контроля за нарушениями ПДД.