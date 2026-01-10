РУ
    22:13, 09 Январь 2026 | GMT +5

    США захватили очередной нефтяной танкер в Карибском море

    Береговая охрана США взяла на абордаж уже пятый нефтяной танкер в водах Венесуэлы. Одновременно она продолжает наблюдение за судами, которые пытаются обойти ограничения в отношении санкционированных танкеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: x.com/USNavy

    Как сообщили чиновники, речь идёт о судне Olina, ранее ходившем под названием Minerva M. Танкер был внесён США в санкционный список. Как сообщает агентство Reuters, судно шло под флагом Восточного Тимора, однако, как утверждается, неправомерно.

    Администрация президента Дональда Трампа использует задержания танкеров как средство давления на венесуэльское временное правительство, а также для борьбы с так называемым «теневым флотом».

    — Блокада Венесуэлы — это причина, по которой мы считаем, что располагаем максимально эффективными рычагами давления, — заявил госсекретарь США Марко Рубио после того, как в начале недели были задержаны два танкера.

    Напомним, что США уже задержали два нефтяных танкера — российский нефтяной танкер «Маринера» и судно Sophia без гражданства.

    Ранее США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

    Теги:
    Венесуэла Америка Нефть Перевозки США Задержания Судоходство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
