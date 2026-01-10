США захватили очередной нефтяной танкер в Карибском море
Береговая охрана США взяла на абордаж уже пятый нефтяной танкер в водах Венесуэлы. Одновременно она продолжает наблюдение за судами, которые пытаются обойти ограничения в отношении санкционированных танкеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.
Как сообщили чиновники, речь идёт о судне Olina, ранее ходившем под названием Minerva M. Танкер был внесён США в санкционный список. Как сообщает агентство Reuters, судно шло под флагом Восточного Тимора, однако, как утверждается, неправомерно.
Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: «there is no safe haven for criminals.»— U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026
In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx
Администрация президента Дональда Трампа использует задержания танкеров как средство давления на венесуэльское временное правительство, а также для борьбы с так называемым «теневым флотом».
— Блокада Венесуэлы — это причина, по которой мы считаем, что располагаем максимально эффективными рычагами давления, — заявил госсекретарь США Марко Рубио после того, как в начале недели были задержаны два танкера.
Напомним, что США уже задержали два нефтяных танкера — российский нефтяной танкер «Маринера» и судно Sophia без гражданства.
Ранее США ввели санкции против четырех нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.