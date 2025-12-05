США сокращают срок разрешения на работу иностранцам

Согласно новым правилам, опубликованным на сайте Службы гражданства и иммиграции (USCIS), сокращается срок действия разрешений на работу для беженцев, лиц, получивших убежище, и других иммигрантов, получивших правовую защиту в США.

Пересмотр правил также касается иммигрантов, чьи заявления на получение убежища или постоянного вида на жительство в США (грин-карты) находятся на рассмотрении.

Отныне этим категориям населения будут выдаваться разрешения на работу сроком максимум 18 месяцев вместо нынешнего пятилетнего срока.

Новая политика будет применяться к заявлениям на получение разрешения на работу, поданным после 5 декабря, а также к тем, которые находятся на рассмотрении на эту дату.

В своем заявлении USCIS сослалась на нападение на сотрудников Национальной гвардии в Вашингтоне, которое произошло на прошлой неделе. Агентство утверждет, что это изменение позволит чаще проверять иммигрантов при подаче ими заявлений на продление разрешений на работу.

Напомним, на прошлой неделе неподалеку от Белого дома стреляли в военных Национальной гвардии США.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал нападение на нацгвардейцев «чудовищным» и заявил, что все иностранные граждане, въехавшие в США из Афганистана во время президентства его предшественника Джо Байдена, будут повторно проверены, и власти примут «все необходимые меры» для высылки «любого иностранца, которому здесь не место».

Администрация Трампа заявила, что пересмотрит статус 200 тысяч беженцев, принятых при Байдене.

Также сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран.