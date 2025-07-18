США обещают погасить конфликт в Сирии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны, участвующие в боевых действиях в Сирии, согласовали «конкретные шаги» на пути к деэскалации. Он выразил надежду, что это произойдет в самое ближайшее время.

Тем временем информресурс Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что спецпосланник США по Сирии обсудил ситуацию с канцелярией израильского премьера Нетаньяху, призвав «израильтян отступить».

Напомним, ЦАХАЛ нанес удары по президентскому комплексу в Дамаске и на юге Сирии — на фоне возникшего в сирийской провинции Эс-Сувейда противостояния между бедуинами, поддержавшими их правительственными войсками и друзами.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Сирия понесет «тяжелые потери», если не оставит в покое друзов», а МИД Израиля обратил внимание на то, что в последние полгода в Сирии наблюдалась «динамика насилия» в отношении некоторых меньшинств, включая «массовые убийства алавитов» и «постоянные акты враждебности» в отношении курдов. На этом фоне Армия обороны Израиля объявила о наращивании сил в приграничном с Сирией районе.

Временный сирийский президент Ахмад аль-Шараа осудил действия соседнего государства. Он заявил, что Израиль стремится посеять раскол в стране, отметив, что защита друзов остается его приоритетом. Тем временем активисты Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) обвинили сирийские власти в расправах над мирными жителями при подавлении беспорядков в Эс-Сувейде. Группа сообщила, что там погибли 350 человек — речь идет о жертвах со всех сторон конфликта.

Ранее сообщалось, что власти Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды.