Власти Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

Правительственные войска находились в регионе в связи с начавшимися вооруженными столкновениями местных этнических общин. Власти начали выводить бойцов в рамках заключенного с друзами соглашения о прекращении огня, заявили в Дамаске.

— Сирийская армия начала вывод войск из города Эс-Сувейда в соответствии с условиями принятого соглашения после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы, — говорится в заявлении министерства обороны.

Ситуация в регионе обострилась в конце прошлой недели, когда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Позже сирийские правительственные войска вошли в город для урегулирования ситуации. После этого Израиль с целью защитить друзское население начал наносить удары по сирийским военным и стратегическим объектам в Дамаске.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал друзов неотъемлемой частью Сирии и осудил действия Израиля.

— Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений, — цитируют заявление аш-Шараа арабские СМИ.

Совет Безопасности ООН 17 июля проведет экстренное заседание для обсуждения израильских атак на Сирию.

Как сообщают активисты из Сирийского наблюдательного совета по правам человека, столкновения в регионе привели к гибели более 350 человек. Официальные источники ранее сообщали о гораздо меньшем количестве жертв.

Друзы — этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В самой Сирии насчитывается 700 тыс. друзов.

Ранее мы писали, что самолеты ВВС Израиля нанесли удар по президентскому комплексу в столице Сирии Дамаске.