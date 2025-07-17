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    10:42, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Власти Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды

    Правительство Сирии объявило о выводе военных сил из города Эс-Сувейда на юго-западе страны, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Власти Сирии начали вывод войск из Эс-Сувейды
    Фото: Анадолу

    Правительственные войска находились в регионе в связи с начавшимися вооруженными столкновениями местных этнических общин. Власти начали выводить бойцов в рамках заключенного с друзами соглашения о прекращении огня, заявили в Дамаске.

    — Сирийская армия начала вывод войск из города Эс-Сувейда в соответствии с условиями принятого соглашения после завершения зачистки города от незаконных группировок, контроль над ним будут осуществлять полицейские силы, — говорится в заявлении министерства обороны.

    Ситуация в регионе обострилась в конце прошлой недели, когда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. Позже сирийские правительственные войска вошли в город для урегулирования ситуации. После этого Израиль с целью защитить друзское население начал наносить удары по сирийским военным и стратегическим объектам в Дамаске.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал друзов неотъемлемой частью Сирии и осудил действия Израиля.

    — Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений, — цитируют заявление аш-Шараа арабские СМИ.

    Совет Безопасности ООН 17 июля проведет экстренное заседание для обсуждения израильских атак на Сирию.

    Как сообщают активисты из Сирийского наблюдательного совета по правам человека, столкновения в регионе привели к гибели более 350 человек. Официальные источники ранее сообщали о гораздо меньшем количестве жертв.

    Друзы — этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В самой Сирии насчитывается 700 тыс. друзов.

    Ранее мы писали, что самолеты ВВС Израиля нанесли удар по президентскому комплексу в столице Сирии Дамаске.

    Теги:
    Сирия Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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