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    18:43, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль нанес удар по президентскому комплексу в столице Сирии

    Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по президентскому комплексу в столице Сирии Дамаске. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Дамаск
    Фото: Анадолу

    Как сообщает корреспондент агентства «Анадолу» израильские самолеты после атак на здание Генерального штаба ударили по президентскому комплексу в Дамаске .

    Израильские самолеты нанесли три авиаудара по зданию Генерального штаба в столице Сирии Дамаске.

    Из здания Генштаба сначала поднялось пламя, а затем густое облако дыма.

    Пресс-служба израильской армии объявила, что организовала авиаудар по входу в здание Генштаба в Дамаске, используя в качестве предлога события в Сувейде, где компактно проживают друзы.

    Ранее израильская армия сообщила, что следит за событиями на юге Сирии, где друзы занимают ведущее место, и за шагами сирийской администрации.

    — Израиль нацелен на этот регион и готовится к различным сценариям в соответствии с указаниями политической воли, — заявили в армии Израиля.

    Ранее израильская армия заявила, что взяла под контроль подступы ко второму по величине городу сектора Газа Хан-Юнусу с помощью нового сухопутного коридора под названием «Маген Оз». 

    Теги:
    Ближний Восток Сирия Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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