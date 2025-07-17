Израиль нанес удар по президентскому комплексу в столице Сирии

Как сообщает корреспондент агентства «Анадолу» израильские самолеты после атак на здание Генерального штаба ударили по президентскому комплексу в Дамаске .

Израильские самолеты нанесли три авиаудара по зданию Генерального штаба в столице Сирии Дамаске.

Из здания Генштаба сначала поднялось пламя, а затем густое облако дыма.

Пресс-служба израильской армии объявила, что организовала авиаудар по входу в здание Генштаба в Дамаске, используя в качестве предлога события в Сувейде, где компактно проживают друзы.

Ранее израильская армия сообщила, что следит за событиями на юге Сирии, где друзы занимают ведущее место, и за шагами сирийской администрации.

— Израиль нацелен на этот регион и готовится к различным сценариям в соответствии с указаниями политической воли, — заявили в армии Израиля.

Ранее израильская армия заявила, что взяла под контроль подступы ко второму по величине городу сектора Газа Хан-Юнусу с помощью нового сухопутного коридора под названием «Маген Оз».