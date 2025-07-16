Израиль блокировал Хан-Юнус новым сухопутным коридором на юге сектора Газа
Израильская армия заявила, что взяла под контроль подступы ко второму по величине городу сектора Газа Хан-Юнусу с помощью нового сухопутного коридора под названием «Маген Оз». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
В армейском заявлении говорится, что завершено строительство 15 км коридора, пересекающего город с востока на запад.
По словам военных, созданный при поддержке сухопутных и бронетанковых подразделений коридор будет играть «ключевую роль» в дальнейшем наступлении.
На опубликованных армией видеокадрах и фотографиях видно, что «коридор Маген Оз» соединяется с ранее построенным коридором «Мораг», разделяющим Рафах и Хан-Юнус.
Местные СМИ отмечают, что Тель-Авив использует коридор как инструмент давления в рамках переговоров о прекращении огня, проводя стратегию фрагментации сектора Газа на изолированные зоны.
Как сообщалось, Израиль нанес удары по войскам Сирии. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с конца мая в Газе погибли как минимум 875 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь.