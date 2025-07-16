Израиль блокировал Хан-Юнус новым сухопутным коридором на юге сектора Газа

В армейском заявлении говорится, что завершено строительство 15 км коридора, пересекающего город с востока на запад.

По словам военных, созданный при поддержке сухопутных и бронетанковых подразделений коридор будет играть «ключевую роль» в дальнейшем наступлении.

На опубликованных армией видеокадрах и фотографиях видно, что «коридор Маген Оз» соединяется с ранее построенным коридором «Мораг», разделяющим Рафах и Хан-Юнус.

Местные СМИ отмечают, что Тель-Авив использует коридор как инструмент давления в рамках переговоров о прекращении огня, проводя стратегию фрагментации сектора Газа на изолированные зоны.

Как сообщалось, Израиль нанес удары по войскам Сирии. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с конца мая в Газе погибли как минимум 875 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь.