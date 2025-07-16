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    15:30, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль блокировал Хан-Юнус новым сухопутным коридором на юге сектора Газа

    Израильская армия заявила, что взяла под контроль подступы ко второму по величине городу сектора Газа Хан-Юнусу с помощью нового сухопутного коридора под названием «Маген Оз». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Израиль блокировал Хан-Юнус новым сухопутным коридором на юге сектора Газа
    Фото: Анадолу

    В армейском заявлении говорится, что завершено строительство 15 км коридора, пересекающего город с востока на запад.

    По словам военных, созданный при поддержке сухопутных и бронетанковых подразделений коридор будет играть «ключевую роль» в дальнейшем наступлении.

    На опубликованных армией видеокадрах и фотографиях видно, что «коридор Маген Оз» соединяется с ранее построенным коридором «Мораг», разделяющим Рафах и Хан-Юнус.

    Местные СМИ отмечают, что Тель-Авив использует коридор как инструмент давления в рамках переговоров о прекращении огня, проводя стратегию фрагментации сектора Газа на изолированные зоны.

    Как сообщалось, Израиль нанес удары по войскам Сирии. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с конца мая в Газе погибли как минимум 875 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь.

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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