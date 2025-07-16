Почти 900 жителей Газы убиты при попытке добыть еду — ООН

Большинство — 674 человека — были застрелены у центров раздачи еды, организованных Гуманитарным фондом Газы (GHF). Еще 201 человек погиб при попытках получить продукты на маршрутах, организованных ООН и ее партнерами.

Последний случай произошел 15 июля в районе Аш-Шакуш: израильские военные открыли огонь по палестинцам, пришедшим за едой. Погибли двое, еще девять получили ранения.

Гуманитарная помощь застряла на границе

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что гуманитарная помощь не может попасть в Газу уже более четырех месяцев. На границе в Египте и Иордании простаивают около 6 000 грузовиков с едой и медикаментами, срок годности которых скоро истечет.

Западный берег: «Тихая война набирает обороты»

На оккупированном Западном берегу усиливается насилие со стороны израильских военных и поселенцев. УВКПЧ сообщает о гибели мирных жителей, в том числе двухлетней девочки и пожилого мужчины.

С начала года, по данным ООН, около 30 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильской операции «Железная стена». Сносятся дома, вводятся ограничения на передвижение, растёт бедность и безработица.

Представители ООН предупреждают: масштаб принудительных переселений на Западном берегу — крупнейший с 1967 года. Такие действия могут рассматриваться как военные преступления и элементы этнической чистки.

Ранее ХАМАС потребовал ликвидации Фонда гуманитарной помощи Газе.