ХАМАС потребовал ликвидации Фонда гуманитарной помощи Газе

- Продолжающиеся систематические убийства возле пунктов распределения помощи сионистско-американских сил <…> подтверждают их преступную роль в осаде, голоде и убийствах нашего народа. Это требует немедленных действий всего арабского мира и международного сообщества по ликвидации этого бесчеловечного механизма и привлечению его создателей к ответственности, — отмечается в заявлении ХАМАС.

Как сообщил ранее катарский телеканал Al Jazeera, в субботу в районе Аль-Шакуш города Рафах на юге сектора Газа израильские силы убили 34 палестинца, открыв по ним огонь прямо перед одним из объектов GHF, которые правозащитные группы называют «человеческими бойнями» и «смертельными ловушками». По информации министерства здравоохранения Газы, более 800 палестинцев были убиты и около 5 тыс. ранены на объектах GHF с тех пор, как эта организация начала в конце мая свою деятельность.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов GHF.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе.