Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе - Нетаньяху

— Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в секторе.

4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.