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    21:20, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению о прекращении огня в Газе - Нетаньяху

    Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля приближаются к достижению договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Биньямин Нетаньяху
    Фото: Анадолы

    — Я думаю мы все ближе к сделке, полагаю, что есть неплохие шансы ее заключить, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox Business.

    2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в секторе.

    4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

    6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт ХАМАС Израиль
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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