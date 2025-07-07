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    10:46, 07 Июль 2025 | GMT +5

    В Дохе начался новый раунд переговоров по Газе

    Очередной раунд непрямых переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС о введении режима прекращения огня в секторе Газа начался в Дохе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС по сообщению телеканала Al Araby.

    ХАМАС и Израиль
    Фото: Anadolu

    По информации источника агентства France-Presse, на консультациях при посредничестве Катара стороны сосредоточились на обсуждении механизма выполнения соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников на содержащихся в Израиле палестинских заключенных.

    В марте израильская армия возобновила боевые действия в палестинском анклаве, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны не смогли согласовать условия новой сделки.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в секторе.

    4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Катар Переговоры ХАМАС Израиль
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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