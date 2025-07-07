В Дохе начался новый раунд переговоров по Газе

По информации источника агентства France-Presse, на консультациях при посредничестве Катара стороны сосредоточились на обсуждении механизма выполнения соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников на содержащихся в Израиле палестинских заключенных.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в палестинском анклаве, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны не смогли согласовать условия новой сделки.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное перемирие, во время которого стороны будут добиваться прекращения конфликта в секторе.

4 июля ХАМАС сообщил, что после консультаций с палестинскими группировками передал посредникам положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе.