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    07:23, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия в Газе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская сторона на встрече с представителями Вашингтона согласилась на условия, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на два месяца. Об этом передает агентство Кazinform cо ссылкой на Би-би-си.

    Трамп
    Фото: Аnadolu

    — Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, — написал он в своей соцсети Truth Social, не уточняя, что это за условия.

    По словам американского лидера, представители Катара и Египта, которые «очень усердно работали над установлением мира», передадут боевикам группировки ХАМАС окончательное предложение.

    — Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше не станет — будет только хуже, — добавил Трамп.

    Представители ХАМАС это пока не комментировали.

    Американские СМИ ранее сообщали, что в Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, который должен был обсудить с представителями Белого дома ситуацию в секторе Газа и Иране, а также визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США.

    Во вторник Трамп заявил, что, по его мнению, Нетаньяху хочет положить конец военным действиям в Газе.

    — Он хочет этого. Я могу вам сказать, что он хочет этого. Думаю, на следующей неделе мы достигнем соглашения, — сказал президент США.

    Как сообщалось, 95 палестинцев погибли из-за удара Израиля по сектору Газа.  в воскресенье президент США призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС Израиль США Дональд Трамп
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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