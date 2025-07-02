Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что израильская сторона на встрече с представителями Вашингтона согласилась на условия, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на два месяца. Об этом передает агентство Кazinform cо ссылкой на Би-би-си.
— Сегодня мои представители провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по вопросу Газы. Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного перемирия, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне, — написал он в своей соцсети Truth Social, не уточняя, что это за условия.
По словам американского лидера, представители Катара и Египта, которые «очень усердно работали над установлением мира», передадут боевикам группировки ХАМАС окончательное предложение.
— Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше не станет — будет только хуже, — добавил Трамп.
Представители ХАМАС это пока не комментировали.
Американские СМИ ранее сообщали, что в Вашингтон прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, который должен был обсудить с представителями Белого дома ситуацию в секторе Газа и Иране, а также визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США.
Во вторник Трамп заявил, что, по его мнению, Нетаньяху хочет положить конец военным действиям в Газе.
— Он хочет этого. Я могу вам сказать, что он хочет этого. Думаю, на следующей неделе мы достигнем соглашения, — сказал президент США.
Как сообщалось, 95 палестинцев погибли из-за удара Израиля по сектору Газа. в воскресенье президент США призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.