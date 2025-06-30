Израиль готовит новое наступление на севере Газы

Президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему урегулированию конфликта в Газе и потребовал от переговорщиков заключить соответствующее соглашение с тем, чтобы боевые действия в анклаве, которые идут уже 20 месяцев, наконец, прекратились. Известно, что переговоры Израиля с ХАМАС перешли в активную фазу после того, как ирано-израильская война, длившаяся 12 дней, завершилась перемирием.

AP, ссылаясь на израильского чиновника, пишет, что в ближайшие недели планируется поездка израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. А уже в ближайшие дни для обсуждения режима прекращения огня туда собирается приехать министр стратегического планирования Рон Дермер.

Буквально за несколько часов до того, как президент США выступил с призывом достичь перемирия в секторе Газа, Израиль нанёс по нему удар, в результате которого по меньшей мере 60 человек погибли, сообщили палестинские медучреждения.

Обстрелы начались в пятницу вечером и продолжались до утра субботы. По словам сотрудников больницы «Аль-Шифа», куда были доставлены тела жертв, 12 человек погибли возле стадиона «Палестина» в городе Газа, где размещались перемещённые лица, ещё восемь человек — в квартирах.

Более 20 тел были доставлены в больницу «Насер», по словам медицинских работников.

В результате удара, нанесённого в полдень субботы, на одной из улиц в восточной части города Газа погибли 11 человек, их тела были доставлены в больницу «Аль-Ахли».

- Заключите сделку в Газе. Верните заложников!!! - написал Трамп в соцсетях в воскресенье утром.

Двумя днями ранее он заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в течение следующей недели. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он сказал: «Мы работаем над проблемой Газы и пытаемся её разрешить».