Трамп обещает перемирие между Израилем и ХАМАС на следующей неделе
По меньшей мере 49 палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских ударов, нанесенных с пятницы на субботу, сообщает Минздрав анклава, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
По данным больницы «Шифа» на севере Газы, восемь человек сгорели после израильского обстрела школы в лагере беженцев Джабалия.
В городе Газа после израильского удара спасатели ищут выживших на стадионе, приютившем перемещенных жителей анклава, где погибли 12 человек.
Израильские военные опровергли информацию о том, что солдатам было приказано открыть огонь по безоружным палестинцам, ожидающим помощи в Газе.
Это произошло после многочисленных случаев, когда палестинцы были застрелены и ранены на пути к пунктам выдачи продовольственной помощи. ЦАХАЛ заявил, что расследует эти инциденты.
Между тем Катар отметил, что после завершения конфликта Израиля с Ираном видит «окно возможностей» для сделки по освобождению заложников.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.
— Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня. Мы работаем над ситуацией в секторе Газа и пытаемся решить эту проблему, — сказал Дональд Трамп журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном.
Позже МИД Ирана опроверг его заявление.