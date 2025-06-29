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    21:05, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп обещает перемирие между Израилем и ХАМАС на следующей неделе

    По меньшей мере 49 палестинцев погибли в секторе Газа в результате израильских ударов, нанесенных с пятницы на субботу, сообщает Минздрав анклава, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

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    Фото: Anadolu

    По данным больницы «Шифа» на севере Газы, восемь человек сгорели после израильского обстрела школы в лагере беженцев Джабалия.

    В городе Газа после израильского удара спасатели ищут выживших на стадионе, приютившем перемещенных жителей анклава, где погибли 12 человек.

    Израильские военные опровергли информацию о том, что солдатам было приказано открыть огонь по безоружным палестинцам, ожидающим помощи в Газе.

    Это произошло после многочисленных случаев, когда палестинцы были застрелены и ранены на пути к пунктам выдачи продовольственной помощи. ЦАХАЛ заявил, что расследует эти инциденты.

    Между тем Катар отметил, что после завершения конфликта Израиля с Ираном видит «окно возможностей» для сделки по освобождению заложников.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.

    — Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня. Мы работаем над ситуацией в секторе Газа и пытаемся решить эту проблему, — сказал Дональд Трамп журналистам.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном. 

    Позже МИД Ирана опроверг его заявление.

    Теги:
    Палестино-израильский конфликт ХАМАС Израиль Дональд Трамп
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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