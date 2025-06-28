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    18:22, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД Ирана опроверг заявление Трампа о предстоящих переговорах

    Тегеран пока не дал согласия на возобновление переговоров с США, несмотря на утверждения американской стороны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: IRNA

    Иран не давал согласия на возобновление переговоров с США, а утверждения о возможной встрече на следующей неделе не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в четверг, передает агентство Tasnim news.

    Таким образом он опроверг заявление президента США Дональда Трампа о возможной встрече с иранской стороной на следующей неделе.

    — Никакой договоренности о переговорах нет. Этот вопрос даже не обсуждался. Тема переговоров сейчас не стоит на повестке, — подчеркнул Аракчи в интервью иранскому телевидению.

    По его словам, Тегеран продолжает оценивать целесообразность дипломатического диалога после срыва предыдущих раундов, вызванного совместными ударами США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.

    — Мы все еще оцениваем, отвечает ли это интересам страны. Пока рано говорить, что условия благоприятны для переговоров, — отметил он.

    Глава МИД Ирана также заявил, что дипломатический подход Ирана изменится и примет новую форму в ответ на недавнюю агрессию со стороны США и Израиля.

    Министр также осудил действия США, назвав авиаудары предательством дипломатии и признаком отказа от политического урегулирования.

    Аракчи подтвердил, что ущерб, нанесенный ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта, был «серьезным», и его масштабы в настоящее время уточняются экспертами Организации по атомной энергии Ирана.

    — Параллельно с технической оценкой продолжаются политические консультации. Вопрос возмещения ущерба стал одним из пунктов дипломатической повестки, — заявил министр.

    Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что удары американских сил «уничтожили» иранские ядерные объекты, и выражал уверенность в скором возобновлении переговоров.

    В четверг аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что Иран нанес серьезный удар по Израилю и США и продемонстрировал способность отразить внешнюю агрессию.

    Теги:
    Иран Мировые новости США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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