МИД Ирана опроверг заявление Трампа о предстоящих переговорах

Иран не давал согласия на возобновление переговоров с США, а утверждения о возможной встрече на следующей неделе не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в четверг, передает агентство Tasnim news.

Таким образом он опроверг заявление президента США Дональда Трампа о возможной встрече с иранской стороной на следующей неделе.

— Никакой договоренности о переговорах нет. Этот вопрос даже не обсуждался. Тема переговоров сейчас не стоит на повестке, — подчеркнул Аракчи в интервью иранскому телевидению.

По его словам, Тегеран продолжает оценивать целесообразность дипломатического диалога после срыва предыдущих раундов, вызванного совместными ударами США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.

— Мы все еще оцениваем, отвечает ли это интересам страны. Пока рано говорить, что условия благоприятны для переговоров, — отметил он.

Глава МИД Ирана также заявил, что дипломатический подход Ирана изменится и примет новую форму в ответ на недавнюю агрессию со стороны США и Израиля.

Министр также осудил действия США, назвав авиаудары предательством дипломатии и признаком отказа от политического урегулирования.

Аракчи подтвердил, что ущерб, нанесенный ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта, был «серьезным», и его масштабы в настоящее время уточняются экспертами Организации по атомной энергии Ирана.

— Параллельно с технической оценкой продолжаются политические консультации. Вопрос возмещения ущерба стал одним из пунктов дипломатической повестки, — заявил министр.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что удары американских сил «уничтожили» иранские ядерные объекты, и выражал уверенность в скором возобновлении переговоров.

В четверг аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что Иран нанес серьезный удар по Израилю и США и продемонстрировал способность отразить внешнюю агрессию.