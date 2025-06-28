МИД Ирана опроверг заявление Трампа о предстоящих переговорах
Тегеран пока не дал согласия на возобновление переговоров с США, несмотря на утверждения американской стороны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Иран не давал согласия на возобновление переговоров с США, а утверждения о возможной встрече на следующей неделе не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в четверг, передает агентство Tasnim news.
Таким образом он опроверг заявление президента США Дональда Трампа о возможной встрече с иранской стороной на следующей неделе.
— Никакой договоренности о переговорах нет. Этот вопрос даже не обсуждался. Тема переговоров сейчас не стоит на повестке, — подчеркнул Аракчи в интервью иранскому телевидению.
По его словам, Тегеран продолжает оценивать целесообразность дипломатического диалога после срыва предыдущих раундов, вызванного совместными ударами США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.
— Мы все еще оцениваем, отвечает ли это интересам страны. Пока рано говорить, что условия благоприятны для переговоров, — отметил он.
Глава МИД Ирана также заявил, что дипломатический подход Ирана изменится и примет новую форму в ответ на недавнюю агрессию со стороны США и Израиля.
Министр также осудил действия США, назвав авиаудары предательством дипломатии и признаком отказа от политического урегулирования.
Аракчи подтвердил, что ущерб, нанесенный ядерным объектам в ходе 12-дневного конфликта, был «серьезным», и его масштабы в настоящее время уточняются экспертами Организации по атомной энергии Ирана.
— Параллельно с технической оценкой продолжаются политические консультации. Вопрос возмещения ущерба стал одним из пунктов дипломатической повестки, — заявил министр.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно утверждал, что удары американских сил «уничтожили» иранские ядерные объекты, и выражал уверенность в скором возобновлении переговоров.
В четверг аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что Иран нанес серьезный удар по Израилю и США и продемонстрировал способность отразить внешнюю агрессию.