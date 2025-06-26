Али Хаменеи: Иран никогда не сдастся

В четверг аятолла Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что Иран нанес серьезный удар по Израилю и США и продемонстрировал способность отразить внешнюю агрессию.

— Израиль был сокрушен в результате ударов Исламской Республики. Ни в их воображении, ни в расчетах не было того, что Иран способен прорвать оборону и нанести удары по военным и городским объектам. Это случилось благодаря нашим вооруженным силам и народу, который их поддержал, — заявил Хаменеи.

Он также охарактеризовал действия США как безуспешные. По его словам, Вашингтон вступил в конфликт, чтобы не допустить краха Израиля, но не достиг никаких реальных целей.

Лидер Ирана особо отметил удар по американской авиабазе аль-Удейд в Катаре, заявив, что он стал «ответом, который США попытались преуменьшить».

— Республика нанесла тяжелую пощечину США, атаковав одну из ключевых американских баз в регионе — аль-Удейд. Те, кто до этого преувеличивали масштабы собственных ударов, теперь стремились преуменьшить значение этого ответа. То, что Иран может при необходимости поразить ключевые объекты США в регионе, — это не рядовой инцидент. И если агрессия повторится, цена будет высокой, — добавил Хаменеи.

Верховный лидер отдельно отметил единство внутри страны, подчеркнув, что 90 миллионов граждан выступили с единым голосом в поддержку армии. Он назвал это проявлением национальной зрелости и заверил, что это единство сохранится и в будущем.

Ключевой частью выступления стало жесткое осуждение позиции США. Хаменеи заявил, что истинная цель Вашингтона — «не соглашение, не ядерная программа, а полное подчинение Ирана».

— Президент США сказал, что Иран должен сдаться. Это не про ядерную отрасль — это про капитуляцию. Такое заявление унизительно для нации с тысячелетней историей и культурой, — сказал он. — Предыдущие администрации скрывали свою цель под другими предлогами: демократия, права человека, женщины, технологии. А теперь все сказано прямо.

По словам Хаменеи, народ Ирана должен понимать, что именно стремление к капитуляции лежит в основе конфликта с США. Он подчеркнул, что это требование никогда не будет исполнено.

— Иран не сдастся. Никогда. Эта страна — сильная, культурно богатая, и требование ее подчинения — нелепо и недопустимо, - сказал он.

В завершение обращения Хаменеи вновь выразил благодарность вооруженным силам, почтил память погибших командиров и ученых и возложил надежды на «божественную поддержку и милость» в дальнейшем.