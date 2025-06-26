Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на следующей неделе, возможно, будет добиваться от Ирана обязательства отказаться от ядерной программы.

Выступая на саммите НАТО в Гааге, Трамп выразил уверенность в том, что Тегеран не возобновит разработку ядерного оружия. При этом он отметил, что иранские власти на протяжении десятилетий отрицают стремление к созданию ядерного арсенала.

В ходе общения с журналистами президент США дал понять, что не особенно заинтересован в возобновлении переговоров с Ираном, настаивая на том, что удары США уничтожили его ядерную программу.

— Мы встретимся с Ираном на следующей неделе. Возможно, подпишем соглашение. Не знаю. По-моему, это не столь необходимо, — сказал он.

Трамп заявил, что уверен, что Тегеран пойдет по дипломатическому пути к примирению. Президент не сообщил подробностей о дискуссиях на следующей неделе, таких как место проведения и участники.

Он также заявил, что США не отказались от максимального давления на Иран, включая ограничения на продажу иранской нефти, но дали понять о возможном смягчении мер, чтобы помочь стране восстановиться.

— Я вам скажу, последнее, что они хотят делать сейчас, это обогащать что-либо. Они хотят восстановиться, — сказал он, имея в виду обвинения Запада в том, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.

Трамп также ответил на вопрос о нефтяных санкциях.

— Им понадобятся деньги, чтобы вернуть страну в прежнюю форму. Мы хотим, чтобы это произошло, — сказал Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО, когда его спросили, смягчит ли он нефтяные санкции против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что Китай может продолжить закупку иранской нефти после того, как Израиль и Иран договорились о прекращении огня, однако позднее Белый дом пояснил, что его комментарии не указывают на смягчение санкций США.

Между тем, Иран настаивает на том, что не откажется от своей ядерной программы. На днях иранский парламент одобрил проект, который фактически положит конец сотрудничеству страны с МАГАТЭ.

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