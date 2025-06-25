Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

После неожиданной бомбардировки США иранских объектов по обогащению урана в выходные, в понедельник глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно обеспечить доступ на пораженные объекты для оценки, вероятно, «очень значительного» ущерба.

Гросси выступил перед Советом управляющих агентства на фоне сообщений о новых ракетных ударах Израиля по иранским военным объектам в Тегеране и других районах страны.

ООН также сообщила об иранском ракетном обстреле территории Израиля.

Ранее Израиль объявил о возобновлении ударов по Ирану после нарушения режима прекращения огня.