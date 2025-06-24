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    14:25, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Израиль объявил о возобновлении ударов по Ирану после нарушения режима прекращения огня

    Тель-Авив обвиняет Тегеран в ракетной атаке, Иран отвергает обвинения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform

    Израиль объявил о возобновлении ударов по Ирану после нарушения режима прекращения огня
    Фото: x.com / @idfonline

    Израильские власти отдали приказ нанести удары по целям в Иране в ответ на предполагаемое нарушение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщили в министерстве обороны страны во вторник утром.

    Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран произвел запуск как минимум двух баллистических ракет по территории Израиля спустя несколько часов после вступления в силу двустороннего соглашения о перемирии.

    Обе ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    — Министр обороны Израиль Кац распорядился нанести интенсивные удары по объектам иранского режима в самом центре Тегерана, — говорится в официальном заявлении ведомства.

    Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир подтвердил, что в условиях «серьезного нарушения режима прекращения огня» армия предпримет решительные действия.

    — Мы ударим с силой, — заявил он на оперативном совещании, текст которого распространила пресс-служба армии.

    На севере Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, жителей призвали оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.

    Между тем, иранские государственные СМИ — информационное агентство ISNA и телерадиокомпания IRIB — отрицают факт запуска ракет по Израилю, называя заявления Тель-Авива «безосновательными».

    Напомним, менее чем за сутки до инцидента Израиль подтвердил согласие на предложение США о прекращении огня с Ираном, заявив о достижении целей операции «Восстающий лев» и уничтожении ключевых ядерных и ракетных угроз.

    Кроме того, по информации ЦАХАЛ, еще до вступления в силу режима прекращения огня, в утренние часы вторника с территории Ирана было выпущено около 20 баллистических ракет в направлении Израиля.

    Один из снарядов нанес прямое попадание по жилому дому в Беэр-Шеве, приведя к гибели четырех человек.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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