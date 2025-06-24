Израиль объявил о возобновлении ударов по Ирану после нарушения режима прекращения огня
Тель-Авив обвиняет Тегеран в ракетной атаке, Иран отвергает обвинения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform
Израильские власти отдали приказ нанести удары по целям в Иране в ответ на предполагаемое нарушение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщили в министерстве обороны страны во вторник утром.
Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран произвел запуск как минимум двух баллистических ракет по территории Израиля спустя несколько часов после вступления в силу двустороннего соглашения о перемирии.
Обе ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
— Министр обороны Израиль Кац распорядился нанести интенсивные удары по объектам иранского режима в самом центре Тегерана, — говорится в официальном заявлении ведомства.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир подтвердил, что в условиях «серьезного нарушения режима прекращения огня» армия предпримет решительные действия.
— Мы ударим с силой, — заявил он на оперативном совещании, текст которого распространила пресс-служба армии.
На севере Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, жителей призвали оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.
Между тем, иранские государственные СМИ — информационное агентство ISNA и телерадиокомпания IRIB — отрицают факт запуска ракет по Израилю, называя заявления Тель-Авива «безосновательными».
Напомним, менее чем за сутки до инцидента Израиль подтвердил согласие на предложение США о прекращении огня с Ираном, заявив о достижении целей операции «Восстающий лев» и уничтожении ключевых ядерных и ракетных угроз.
Кроме того, по информации ЦАХАЛ, еще до вступления в силу режима прекращения огня, в утренние часы вторника с территории Ирана было выпущено около 20 баллистических ракет в направлении Израиля.
Following the missile fire towards Israel:— Magen David Adom (@Mdais) June 24, 2025
As of 07:45, at the southern Israel site:
4 fatalities
2 moderately injured
20 minor injuries and anxiety.
MDA teams are continuing search and rescue operations.
Updates to follow pic.twitter.com/u5FJPWoveu
Один из снарядов нанес прямое попадание по жилому дому в Беэр-Шеве, приведя к гибели четырех человек.