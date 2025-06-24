Израиль объявил о возобновлении ударов по Ирану после нарушения режима прекращения огня

Израильские власти отдали приказ нанести удары по целям в Иране в ответ на предполагаемое нарушение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщили в министерстве обороны страны во вторник утром.

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран произвел запуск как минимум двух баллистических ракет по территории Израиля спустя несколько часов после вступления в силу двустороннего соглашения о перемирии.

Обе ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

— Министр обороны Израиль Кац распорядился нанести интенсивные удары по объектам иранского режима в самом центре Тегерана, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир подтвердил, что в условиях «серьезного нарушения режима прекращения огня» армия предпримет решительные действия.

— Мы ударим с силой, — заявил он на оперативном совещании, текст которого распространила пресс-служба армии.

На севере Израиля были активированы сирены воздушной тревоги, жителей призвали оставаться в укрытиях до получения дальнейших указаний.

Между тем, иранские государственные СМИ — информационное агентство ISNA и телерадиокомпания IRIB — отрицают факт запуска ракет по Израилю, называя заявления Тель-Авива «безосновательными».

Напомним, менее чем за сутки до инцидента Израиль подтвердил согласие на предложение США о прекращении огня с Ираном, заявив о достижении целей операции «Восстающий лев» и уничтожении ключевых ядерных и ракетных угроз.

Кроме того, по информации ЦАХАЛ, еще до вступления в силу режима прекращения огня, в утренние часы вторника с территории Ирана было выпущено около 20 баллистических ракет в направлении Израиля.

Following the missile fire towards Israel:



As of 07:45, at the southern Israel site:

4 fatalities

2 moderately injured

20 minor injuries and anxiety.

MDA teams are continuing search and rescue operations.

Updates to follow pic.twitter.com/u5FJPWoveu — Magen David Adom (@Mdais) June 24, 2025

Один из снарядов нанес прямое попадание по жилому дому в Беэр-Шеве, приведя к гибели четырех человек.