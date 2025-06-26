Демократы и республиканцы не поддержали импичмент в отношении Трампа

Это явный сигнал того, что многие демократы недовольны даже идеей попытки объявить импичмент Трампу, сообщает Axios.

Конгрессмен Эл Грин (демократ от Техаса) настоял на голосовании по резолюции об импичменте, в которой Трамп обвинялся в «пренебрежении разделением властей» и «превращении американской демократии в авторитаризм путем неконституционного узурпирования права Конгресса объявлять войну».

В документе подчеркивался тот факт, что Трамп не запросил у Конгресса разрешения на нанесение ударов и не представил доказательств, свидетельствующих о наличии «неминуемой угрозы» силам США.

Палата представителей проголосовала 344 голосами против 79 за предложение Республиканской партии отклонить импичмент Грина.

128 демократов поддержали республиканцев за отклонение законопроекта Грина, среди которых были Хаким Джеффрис (лидер меньшинства в Палате представителей, демократ от Нью-Йорка) и Нэнси Пелоси (бывший спикер Палаты представителей, демократ от Калифорнии).

Ранее сообщалось, что группа республиканцев и демократов намерены провести голосование по резолюции, требующей от администрации получение одобрения Конгресса, прежде чем начинать войну на Ближнем Востоке.