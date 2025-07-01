95 палестинцев погибли из-за удара Израиля по сектору Газа

Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, израильская армия атаковала кафе, больницу, школу и пункты раздачи продовольствия в Газе, убив по меньшей мере 95 палестинцев, многие были ранены.

По его данным, 39 человек погибли во время израильского удара по приморскому кафе в северной части города Газа, которое было заполнено людьми, включая женщин и детей, собравшихся там на вечеринку по случаю дня рождения.

Также в понедельник израильские войска подвергли бомбардировке школу Яфа в городе Газа, в которой укрывались сотни перемещенных палестинцев.

Напомним, в воскресенье президент США призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

За несколько часов до того, как президент США выступил с призывом достичь перемирия в секторе Газа, Израиль нанёс по нему удар, в результате которого по меньшей мере 60 человек погибли, сообщили палестинские медучреждения.

Обстрелы начались в пятницу вечером и продолжались до утра субботы. По словам сотрудников больницы «Аль-Шифа», куда были доставлены тела жертв, 12 человек погибли возле стадиона «Палестина» в городе Газа, где размещались перемещённые лица, ещё восемь человек — в квартирах.

Более 20 тел были доставлены в больницу «Насер», по словам медицинских работников.

В результате удара, нанесённого в полдень субботы, на одной из улиц в восточной части города Газа погибли 11 человек, их тела были доставлены в больницу «Аль-Ахли».

Ранее МИД РК назвал фейком информацию о переселении жителей Газы в Казахстан.