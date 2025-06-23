РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД РК назвал фейком информацию о переселении жителей Газы в Казахстан

    Распространяемая в социальных сетях информация о якобы планируемом переселении жителей сектора Газа в Казахстан не соответствует действительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Айбек Смадияров
    Фото: пресс-службу МИД РК

    – Это откровенный, наглый фейк. Он не соответствует действительности. Я не знаю, кто запускает такую информацию, но, значит, кому-то это выгодно, – сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров в ходе брифинга.

    По его словам, Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и гуманитарную поддержку пострадавших, однако информация о якобы переселении жителей Газы в Казахстан является недостоверной и не имеет под собой никаких оснований.

    МИД РК призвал граждан и представителей СМИ руководствоваться только официальными источниками информации.

    Ранее в МИД РК призвали казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток. 


    Напомним, в ночь на 22 июня Вооруженные силы США нанесли массированный удар по трем крупнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Это первая подобная атака с 1979 года. Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.

     

     

    Теги:
    сектор Газа Фейки Ближний Восток МИД РК Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают