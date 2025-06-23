МИД РК назвал фейком информацию о переселении жителей Газы в Казахстан

– Это откровенный, наглый фейк. Он не соответствует действительности. Я не знаю, кто запускает такую информацию, но, значит, кому-то это выгодно, – сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров в ходе брифинга.

По его словам, Казахстан последовательно выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта и гуманитарную поддержку пострадавших, однако информация о якобы переселении жителей Газы в Казахстан является недостоверной и не имеет под собой никаких оснований.

МИД РК призвал граждан и представителей СМИ руководствоваться только официальными источниками информации.

Ранее в МИД РК призвали казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток.



Напомним, в ночь на 22 июня Вооруженные силы США нанесли массированный удар по трем крупнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Это первая подобная атака с 1979 года. Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.