США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана: мировая реакция

МИД Ирана резко осудил действия США, заявив, что нападение на мирные ядерные объекты нарушает Устав ООН, нормы международного права и Договор о нераспространении ядерного оружия. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Иран оставляет за собой право на самооборону и защиту своего суверенитета.

«Агрессия США раскрыла их соучастие в военной кампании Израиля против Ирана», – говорится в заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил поддержку действиям Вашингтона, подчеркнув, что «президент Трамп принял историческое решение, направленное на предотвращение распространения ядерного оружия».

Внутри США действия президента вызвали резкую критику со стороны оппозиции. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер потребовал отчёта перед Конгрессом и народом, подчеркнув, что втягивание страны в военный конфликт без стратегического плана представляет серьёзную угрозу.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес назвала атаку «катастрофическим и неконституционным решением», подчеркнув, что президент превысил свои полномочия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны к немедленной деэскалации. По его словам, конфликт может выйти из-под контроля и повлечь за собой катастрофические последствия для региона и мира в целом.

Хуситское движение в Йемене заявило о поддержке Ирана и пригрозило военным ответом, в частности атаками на американские силы в Красном море.

Саудовская Аравия также выразила обеспокоенность происходящим, напомнив о своей позиции, озвученной ранее. Эр-Рияд подчеркнул важность деэскалации и дипломатического урегулирования кризиса.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала стороны немедленно вернуться за стол переговоров, отметив, что обладание Ираном ядерным оружием представляет угрозу региональной безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил поддержку действиям США, подчеркнув, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию. Он также призвал к дипломатическим усилиям для стабилизации ситуации.

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением, в котором выразило глубокую обеспокоенность обострением международной обстановки.

«Последние военные действия США в отношении Ирана вызывают стремительное ухудшение ситуации с потенциально опасными последствиями для безопасности государств, в том числе в нашем регионе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Казахстан вновь подтвердил приверженность принципам мирного урегулирования конфликтов и призвал стороны к сдержанности.

США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной.

Как Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам, читайте здесь.