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    15:28, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД РК призвал казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан рекомендовало гражданам страны тщательно обдумывать решение о выезде на отдых в страны Ближнего Востока, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пассажиры рейса
    Фото: pixabay

    – Наши рейсы в эти страны вылетают полными. Вчера авиакомпания Air Astana отменила несколько рейсов, поэтому, естественно, возможны сбои и накладки при возвращении, — отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Дипломат подчеркнул, что перед выездом в зону потенциальной нестабильности гражданам следует принять взвешенное решение, учитывая личную ответственность за свою безопасность.

    – Прежде чем отправляться в эти страны, еще раз просим хорошо подумать и принять осознанное решение. Каждый гражданин лично несет ответственность за свою безопасность. При этом защита прав и интересов казахстанцев за рубежом остаётся приоритетом для наших дипломатов, — добавил он.

    Ранее стало известно, сколько казахстанцев было эвакуировано из Израиля и Ирана.

    Кроме того, стало известно сколько казахстанцев осталось в Израиле и Иране.

     

     

    Теги:
    Туризм Авиация Ближний Восток МИД РК Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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