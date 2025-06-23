МИД РК призвал казахстанцев обдуманно подходить к поездкам на Ближний Восток

– Наши рейсы в эти страны вылетают полными. Вчера авиакомпания Air Astana отменила несколько рейсов, поэтому, естественно, возможны сбои и накладки при возвращении, — отметил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Дипломат подчеркнул, что перед выездом в зону потенциальной нестабильности гражданам следует принять взвешенное решение, учитывая личную ответственность за свою безопасность.

– Прежде чем отправляться в эти страны, еще раз просим хорошо подумать и принять осознанное решение. Каждый гражданин лично несет ответственность за свою безопасность. При этом защита прав и интересов казахстанцев за рубежом остаётся приоритетом для наших дипломатов, — добавил он.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев было эвакуировано из Израиля и Ирана.

Кроме того, стало известно сколько казахстанцев осталось в Израиле и Иране.