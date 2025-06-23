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    15:13, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан эвакуировал более 290 граждан из Ирана и Израиля

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан эвакуировало 230 граждан из Исламской Республики Иран и 66 человек из Государства Израиль. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    – Из Ирана эвакуированы 230 казахстанцев. На данный момент в этой стране остаются около 50 наших граждан, большинство из которых — сотрудники дипломатической службы, — отметил он.

    По словам А. Смадиярова, из Израиля были эвакуированы 66 граждан Казахстана. В стране продолжают находиться около 170 человек.

    Он добавил, что Министерство иностранных дел продолжает мониторинг ситуации в регионах и поддерживает постоянную связь с гражданами Казахстана за рубежом.

    Как сообщалось,  Госсекретарь США призвал Китай повлиять на Иран по вопросу Ормузского пролива. Ранее израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Общество Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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