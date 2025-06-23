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    14:31, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране

    Израиль продолжает серию авиаударов по объектам на территории Ирана, наращивая давление на фоне продолжающегося обмена ударами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране
    Фото: x.com/ @IAFsite

    Израильские Военно-воздушные силы провели очередную серию ударов по территории Ирана, заявив об уничтожении инфраструктуры, связанной с запуском баллистических ракет, включая склады и пусковые установки в провинции Керманшах.

    По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в операции приняли участие более 15 истребителей. Основными целями стали объекты, с которых, по оценкам израильской стороны, осуществлялись пуски ракет по Израилю. Удары были направлены на достижение воздушного превосходства над иранским воздушным пространством.

    — Армия обороны продолжит наращивать атаки для достижения целей операции, —говорится в официальном заявлении израильских военных.

    Одновременно подтверждено, что в районе Хорремабада был сбит израильский беспилотник. По предварительным данным, речь идет о модели Hermes, применяемой для разведывательных задач. ЦАХАЛ заверил, что угрозы утечки чувствительной информации нет.

    В ночь на понедельник израильские удары также были зафиксированы в районе Парчина — военного комплекса к юго-востоку от Тегерана, а также в городе Кередж, где производится оборудование для обогащения урана. В обоих случаях сработали иранские системы ПВО.

    Кроме того, в израильской армии сообщили, что в ночь на понедельник из Ирана была запущена одна баллистическая ракета. Она была перехвачена над центральной частью Израиля, сработали сирены в районе Тель-Авива. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

    Утром в понедельник Иран запустил очередной залп баллистических ракет по Израилю. Гражданскому населению в районах, где звучат сирены, предписано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.

    Сообщается о падениях ракет в районе Ашдода на юге Израиля и в районе Лахиш к югу от Иерусалима.

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    Теги:
    Ближний Восток Иран Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
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