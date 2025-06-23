Израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране

Израильские Военно-воздушные силы провели очередную серию ударов по территории Ирана, заявив об уничтожении инфраструктуры, связанной с запуском баллистических ракет, включая склады и пусковые установки в провинции Керманшах.

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Footage of the most recent strikes by the IAF on Kermanshah, Iran. pic.twitter.com/0w5EP1ysAE — Open Source Intel (@Osint613) June 23, 2025

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в операции приняли участие более 15 истребителей. Основными целями стали объекты, с которых, по оценкам израильской стороны, осуществлялись пуски ракет по Израилю. Удары были направлены на достижение воздушного превосходства над иранским воздушным пространством.

— Армия обороны продолжит наращивать атаки для достижения целей операции, —говорится в официальном заявлении израильских военных.

Одновременно подтверждено, что в районе Хорремабада был сбит израильский беспилотник. По предварительным данным, речь идет о модели Hermes, применяемой для разведывательных задач. ЦАХАЛ заверил, что угрозы утечки чувствительной информации нет.

1. Iran published video of shooting down another Israeli UAV (reportedly Hermes type) near the city of Khorramabad in the west of the country this morning (June 23, 2025). pic.twitter.com/6lWuwS5wjX — Mehdi H. (@mhmiranusa) June 23, 2025

В ночь на понедельник израильские удары также были зафиксированы в районе Парчина — военного комплекса к юго-востоку от Тегерана, а также в городе Кередж, где производится оборудование для обогащения урана. В обоих случаях сработали иранские системы ПВО.

Кроме того, в израильской армии сообщили, что в ночь на понедельник из Ирана была запущена одна баллистическая ракета. Она была перехвачена над центральной частью Израиля, сработали сирены в районе Тель-Авива. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Утром в понедельник Иран запустил очередной залп баллистических ракет по Израилю. Гражданскому населению в районах, где звучат сирены, предписано оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.

אזעקות בגליל והגולן בעקבות שיגור מאיראן, הערכה: נורו טילים בודדים | הצטרפו למשדרhttps://t.co/70gjndZ7wC pic.twitter.com/aNdaj9NpG8 — החדשות - N12 (@N12News) June 23, 2025

Сообщается о падениях ракет в районе Ашдода на юге Израиля и в районе Лахиш к югу от Иерусалима.

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