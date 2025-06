Израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране

Израильские Военно-воздушные силы провели очередную серию ударов по территории Ирана, заявив об уничтожении инфраструктуры, связанной с запуском баллистических ракет, включая склады и пусковые установки в провинции Керманшах.

WATCH: Footage of the most recent strikes by the IAF on Kermanshah, Iran. pic.twitter.com/0w5EP1ysAE

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в операции приняли участие более 15 истребителей. Основными целями стали объекты, с которых, по оценкам израильской стороны, осуществлялись пуски ракет по Израилю. Удары были направлены на достижение воздушного превосходства над иранским воздушным пространством.

Одновременно подтверждено, что в районе Хорремабада был сбит израильский беспилотник. По предварительным данным, речь идет о модели Hermes, применяемой для разведывательных задач. ЦАХАЛ заверил, что угрозы утечки чувствительной информации нет.

1. Iran published video of shooting down another Israeli UAV (reportedly Hermes type) near the city of Khorramabad in the west of the country this morning (June 23, 2025). pic.twitter.com/6lWuwS5wjX