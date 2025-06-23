Госсекретарь США призвал Китай повлиять на Иран по вопросу Ормузского пролива

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье в эфире Fox News заявил, что Китай, как один из крупнейших потребителей иранской нефти, должен вмешаться в ситуацию после сообщений о том, что иранский парламент одобрил проект закона о перекрытии пролива. Через Ормузский пролив проходит порядка 20% мировых объемов нефти и газа.

— Я призываю правительство Китая в Пекине связаться с ними по этому вопросу, потому что они в значительной степени зависят от Ормузского пролива для поставок нефти, — отметил Рубио.

По его словам, перекрытие пролива станет серьёзной ошибкой и приведет к тяжелым экономическим последствиям прежде всего для самого Ирана. Рубио подчеркнул, что подобный шаг вызовет ответные меры со стороны США и других государств, поскольку будет рассматриваться как масштабная эскалация.

Накануне сообщения о решении иранского парламента последовали за ударами США по ядерным объектам Ирана, осуществлёнными в координации с Израилем. Официального подтверждения закрытия пролива на данный момент нет.

Между тем, в понедельник Китай решительно осудил атаки США на Иран и американские бомбардировки ядерных объектов. В свою очередь в ООН заявили об «опасном повороте» для региона.