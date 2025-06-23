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    10:35, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД КНР осудил нападение США на Иран

    Китай решительно осуждает атаки США на Иран и американские бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    МИД КНР осудил нападение США на Иран
    Фото: МИД КНР

    — Этот шаг США является серьезным нарушением целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, а также усугубляет напряженность на Ближнем Востоке, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

    Китай призывает все стороны конфликта, прежде всего Израиль, в кратчайшие сроки прекратить огонь, обеспечить безопасность гражданского населения, начать диалог и переговоры.

    — Китайская сторона готова взаимодействовать с международным сообществом, чтобы консолидировать усилия, отстоять справедливость, способствовать восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, — подчеркивается в заявлении МИД КНР.

    Напомним, в ночь на 22 июня Вооруженные силы США нанесли массированный удар по трем крупнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Это первая подобная атака с 1979 года. Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.

    Как Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам, читайте здесь.

    Теги:
    Китай КНР Ближний Восток Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке США
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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