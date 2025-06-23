МИД КНР осудил нападение США на Иран

— Этот шаг США является серьезным нарушением целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права, а также усугубляет напряженность на Ближнем Востоке, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

Китай призывает все стороны конфликта, прежде всего Израиль, в кратчайшие сроки прекратить огонь, обеспечить безопасность гражданского населения, начать диалог и переговоры.

— Китайская сторона готова взаимодействовать с международным сообществом, чтобы консолидировать усилия, отстоять справедливость, способствовать восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, — подчеркивается в заявлении МИД КНР.

Напомним, в ночь на 22 июня Вооруженные силы США нанесли массированный удар по трем крупнейшим ядерным объектам на территории Ирана. Это первая подобная атака с 1979 года. Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.

Как Иран отреагировал на удары США по ядерным объектам, читайте здесь.