Бомбардировка США ядерных объектов Ирана знаменует собой «опасный поворот» для региона - ООН
В воскресенье Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Ирана на экстренное заседание в связи с последними ударами по ядерным объектам этой страны, передает агентство Kazinform.
Выступая на встрече, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бомбардировка Соединенными Штатами иранских ядерных объектов знаменует собой «опасный поворот» для региона.
— Мир также не сможет избежать последствий этого опасного конфликта, — добавил помощник Генсека по политическим вопросам Мирослав Енча.
«Дипломатия должна возобладать»
Гутерриш вновь осудил любую военную эскалацию на Ближнем Востоке и предупредил о риске «сползания в череду ответных ударов». «Чтобы этого избежать, должна возобладать дипломатия», — сказал Генсек.
Енча отметил, что парламент Ирана единогласно выразил поддержку мерам по закрытию Ормузского пролива — важнейшего морского маршрута глобального транзита энергоносителей. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Высший совет национальной безопасности Ирана.
— Я напоминаю о правах и обязанностях всех государств согласно международному праву в отношении морского судоходства, — сказал помощник Генсека.
«Должно быть гарантировано безопасное морское судоходство», — подчеркнул глава ООН.
Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана. Он заявил, что Иран должен соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и все страны-члены ООН должны действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках Устава и нормами международного права, включая международное гуманитарное право.
— Нам нужно заслуживающее доверия, всеобъемлющее и поддающееся проверке решение — такое, которое восстановит доверие — включающее полный доступ для инспекторов МАГАТЭ. Мы стоим перед жестким выбором. Один путь ведет к более широкой войне… другой — к деэскалации, дипломатии и диалогу. Мы знаем, какой путь верный, — подытожил он.
Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной.
Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.