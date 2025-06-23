Бомбардировка США ядерных объектов Ирана знаменует собой «опасный поворот» для региона - ООН

Выступая на встрече, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что бомбардировка Соединенными Штатами иранских ядерных объектов знаменует собой «опасный поворот» для региона.

— Мир также не сможет избежать последствий этого опасного конфликта, — добавил помощник Генсека по политическим вопросам Мирослав Енча.

«Дипломатия должна возобладать»

Гутерриш вновь осудил любую военную эскалацию на Ближнем Востоке и предупредил о риске «сползания в череду ответных ударов». «Чтобы этого избежать, должна возобладать дипломатия», — сказал Генсек.

Енча отметил, что парламент Ирана единогласно выразил поддержку мерам по закрытию Ормузского пролива — важнейшего морского маршрута глобального транзита энергоносителей. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

— Я напоминаю о правах и обязанностях всех государств согласно международному праву в отношении морского судоходства, — сказал помощник Генсека.

«Должно быть гарантировано безопасное морское судоходство», — подчеркнул глава ООН.

Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной программе Ирана. Он заявил, что Иран должен соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и все страны-члены ООН должны действовать в соответствии со своими обязательствами в рамках Устава и нормами международного права, включая международное гуманитарное право.

— Нам нужно заслуживающее доверия, всеобъемлющее и поддающееся проверке решение — такое, которое восстановит доверие — включающее полный доступ для инспекторов МАГАТЭ. Мы стоим перед жестким выбором. Один путь ведет к более широкой войне… другой — к деэскалации, дипломатии и диалогу. Мы знаем, какой путь верный, — подытожил он.

Напомним, США нанесли удар по ядерным объектам Ирана — Трамп назвал операцию успешной.

Мировое сообщество выразило обеспокоенность происходящим, призывая к сдержанности и дипломатии.