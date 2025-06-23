МИД РК сообщил о числе казахстанцев, остающихся в Иране и Израиле

– Наши дипломаты продолжают свою работу в плановом режиме. Каких-либо чрезвычайных ситуаций, угрожающих их безопасности, на данный момент не зафиксировано, — отметил он на брифинге.

По информации внешнеполитического ведомства, в Израиле продолжают находиться порядка 170 граждан Казахстана.

Ранее в МИД сообщили, что Казахстан эвакуировал более 290 граждан из вышеназванных стран.

Как сообщалось, Госсекретарь США призвал Китай повлиять на Иран по вопросу Ормузского пролива. Ранее израильские ВВС нанесли удары по ракетной инфраструктуре в Иране.