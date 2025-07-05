13:14, 05 Июль 2025 | GMT +5
ХАМАС дал положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе
Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) сообщило о положительном ответе странам-посредникам по поводу предложения о перемирии в секторе Газа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.
ХАМАС опубликовал заявление, в котором сообщил о своем согласии с новым предложением посредников о прекращении военных действий в секторе Газа.
В заявлении движение ХАМАС подтвердило свою полную готовность и серьезность намерений вступить в новый раунд переговоров по определению механизмов реализации данного плана.
Ранее Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.