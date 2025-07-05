ХАМАС дал положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС опубликовал заявление, в котором сообщил о своем согласии с новым предложением посредников о прекращении военных действий в секторе Газа.

В заявлении движение ХАМАС подтвердило свою полную готовность и серьезность намерений вступить в новый раунд переговоров по определению механизмов реализации данного плана.

Ранее Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.