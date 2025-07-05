РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 05 Июль 2025 | GMT +5

    ХАМАС дал положительный ответ на предложение о прекращении огня в Газе

    Палестинское исламское движение сопротивления (ХАМАС) сообщило о положительном ответе странам-посредникам по поводу предложения о перемирии в секторе Газа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

    ХАМАС дал ответ на предложение о прекращении огня в Газе
    Фото: ИРНА

    ХАМАС опубликовал заявление, в котором сообщил о своем согласии с новым предложением посредников о прекращении военных действий в секторе Газа.

    В заявлении движение ХАМАС подтвердило свою полную готовность и серьезность намерений вступить в новый раунд переговоров по определению механизмов реализации данного плана.

    Ранее Израиль подтвердил, что получил ответ от палестинского радикального движения ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа.

     

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке ХАМАС
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают