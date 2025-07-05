Израиль получил ответ ХАМАС на последнее предложение по Газе

Как сообщил израильский новостной портал Ynet, израильский чиновник подтвердил, что Израиль получил ответный документ от ХАМАС через посредников, и «его детали изучаются».

Ранее ХАМАС сообщил, что движение передало положительный ответ посредникам и готово немедленно начать переговоры о реализации обсуждаемого предложения. Такое решение, как отметили радикалы, было принято после «завершения консультаций со всеми палестинскими фракциями».

В пятницу телеканал Al-Ghad со ссылкой на источники проинформировал, что ХАМАС представит «свое новое видение» по трем спорным пунктам и «не будет требовать обязательного продления прекращения огня на 30 дней» после того, как закончатся 60 суток перемирия. Однако движение по-прежнему считает необходимым «продолжение переговоров до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение» по Газе. Al-Ghad также подчеркнул, что ХАМАС будет требовать обеспечить ввоз гуманитарной помощи в анклав «в таких объемах, чтобы нивелировать дефицит продуктов и медикаментов»

В среду близкое к радикалам агентство Maan проинформировало, что новое предложение по Газе предусматривает перемирие на 60 дней, освобождение 10 заложников, передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников и отвод отрядов израильской армии за линию «Мораг» (расположена между городами Рафах и Хан-Юнис) на юге блокированного анклава.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто в течение следующей недели.

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